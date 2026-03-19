岑珈其做AI導演陳茂賢望今年開新戲　伍允龍喜見出「王九」Figure

美亞娛樂昨日（18/3）舉行AI短劇發佈會，集團將向新領域邁進，並找來多位電影人參與創作部分，包括將美亞電影一些經典舊作重新包裝，其中伍允龍會擔任《武俠梁祝》的導演、岑珈其擔任《生化壽屍2026》導演，而陳茂賢導演就會監督全新的奇幻作品《神機營》 。

美亞娛樂昨日（18/3）舉行AI短劇發佈會，集團將向新領域邁進，並找來多位電影人參與創作部分。（陳順禎 攝）

伍允龍做了好多年動作導演，覺得現在可以借AI創作這新方式去講故事，希望帶出新驚喜。而岑珈其表示向來都鍾意創作度故仔，但開拍真人電影投資太大，未必有機會，今次有機會試用AI創作，可以天馬行空一點，整個過程都好享受。「我本身是電影《生化壽司》粉絲，睇過好多次，當中會有些橋段係向前作致敬。」

三位都覺得現在可以借AI創作這新方式去講故事，希望帶出新驚喜。（陳順禎 攝）

而陳茂賢監督的奇幻作品《神機營》 ，是講述明朝的火槍隊遇上怪物，相比起導演的舊作，題材與別不同。「一直想試下新嘢，但市道艱難好難叫老闆投資開拍，就不如借用AI創作一個作品出來，話畀人聽其實我都好想拍呢類題材，希望好似動畫一樣，受歡迎後會有真人版。」另方面，陳茂賢亦正努力寫新劇本，希望可以今年內開拍，不過是甚麼類型就未能透露。

伍允龍在個人IG上載了一批「王九」Figure相片，原來有玩具公司睇中《九龍城寨之圍城》的角色，將會推出1:6 Figure。（陳順禎 攝）

此外，伍允龍在個人IG上載了一批「王九」Figure相片，原來有玩具公司睇中《九龍城寨之圍城》的角色，將會推出1:6 Figure。「好開心會用王九做一個figure，終於有個figure玩下，我都希望佢哋會送一隻畀我啦。（會唔會送一隻畀女朋友？）咁希望可以畀兩隻我啦！」今次製作不需要真人掃描，純粹用劇照去製作便可，製作期間給予意見。

今次製作不需要真人掃描，純粹用劇照去製作便可，已相當神似。（網上圖片）