韋基馬去年因喉癌離世　AI生成影像「翻生」演出新戲首張劇照曝光

荷里活影星韋基馬（Val Kilmer）曾主演《壯志凌雲》（Top Gun）、《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）等經典電影，過去罹患喉癌抗病多年，去年4月因感染肺炎離世，終年65歲。韋基馬生前最後一部演出的電影是在2002年上映的續作《壯志凌雲：獨行俠》，不過他生前接演但沒能親自演出的電影《As Deep as the Grave》，將透過AI重現其樣貌，而首張劇照亦終於曝光。

韋基馬（Val Kilmer）去年因肺炎離世終年65歲。（Reuters）

韋基馬在《壯志凌雲》「Iceman」一角。（IMDb）

韋基馬生前最後一部演出的電影是在2002年上映的續作《壯志凌雲：獨行俠》。（電影畫面）

角色為韋基馬度身訂造

根據《Variety》報道，電影《As Deep as the Grave》由Coerte Voorhees編導，劇情取材自真人實事，主要講述一對考古學家夫婦在亞利桑那州的挖掘，追溯原住Navajo民族的歷史發展足跡，演員陣容還有Tom Felton、Abigail Lawrie、Abigail Breslin 等，而韋基馬原本接演的角色，則是一名神父。導演Coerte Voorhees表示，韋基馬在他心目中是角色的最佳人選，同時借鑑於他的美洲原住民血統，可惜準備要拍攝韋基馬的部分時，他正接受艱難的醫治療程，故最後無法參與演出。

首張劇照曝光。（IMDb）

以AI生成來將韋基馬「起死回生」

原本電影團隊刪掉了韋基馬的神父角色，但製作團隊在檢視拍攝素材時，意識到將刪減的戲份加入才能讓劇情更加完整。不過有礙於預算問題，便想出使用科技讓韋基馬能重現大家眼前。導演透過韋基馬遺產管理機構及女兒Mercedes Kilmer提供的年輕照片及晚年影響資料，借AI基礎製作出他在戲中的形象，並同時使用韋基馬的聲音。

導演透過韋基馬遺產管理機構及女兒Mercedes Kilmer提供的年輕照片及晚年影響資料，借AI基礎製作出他在戲中的形象。（Getty Images)

儘管AI生成影像在行業中引起大量爭議，亦知道這做法會惹來批評，但導演希望透過電影來展示AI在行業中如何合乎道德倫理的方式來使用，更指韋基馬家人強調這部電影的重要性，還有韋基馬生前亦很想參與電影：「儘管有些人可能會覺得有爭議，但這就是韋基馬所希望的。」