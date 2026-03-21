狸想奇兵｜香港票房直逼1200萬 公開製作神數據彩蛋驚見三眼仔
撰文：許育民
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迪士尼與彼思動畫《狸想奇兵》（HOPPERS），自上畫以來，香港票房表現亮麗，票房更直逼 1,200 萬港元，熱映之下引爆影迷熱烈討論，原來電影內藏大量驚喜彩蛋！作為彼思多年來的經典傳統，每套作品都細心埋藏致敬及玩味細節，《狸想奇兵》當然亦唔例外，當中由《反斗奇兵》、《海底奇兵》到《獅子王》全部有份，彩蛋密度絕對是集體考眼力，真係要入戲睇多幾次。
公開《狸想奇兵》製作神數據
未講彩蛋，先講戲中製作上的驚人數據。在《狸想奇兵》入面，有很多幕都有用上成千上萬的昆蟲及動物解決問題，咁到底係幾多千幾多萬呢？以下一一公開話你知。
· 在場景「摧毀水壩」（Destroy The Dam）一幕中，共有 19,436 隻螞蟻。
· 召喚並抬起頂級獵食者一場，共有 39,256 隻蝴蝶。
· 形成浪潮並淹沒美寶的一場，共動用了 547 條蛇。
· 鯊魚詩琪由 413 隻力大無窮的海鷗空運救走。
盤點Pixar彩蛋
其他畫面仲有美寶進入河狸機器時的幻想中，臭鼬與兔子的組合是致敬《小鹿斑比》的花兒與桑普。國王河狸佐治的身世背景致敬《獅子王》。國王河狸佐治授予美寶手掌印，是致敬《權力遊戲》的國王之手。森博士身後標本中的甲蟲出自《恐龍大時代》等。