狸想奇兵｜香港票房直逼1200萬　公開製作神數據彩蛋驚見三眼仔

迪士尼與彼思動畫《狸想奇兵》（HOPPERS），自上畫以來，香港票房表現亮麗，票房更直逼 1,200 萬港元，熱映之下引爆影迷熱烈討論，原來電影內藏大量驚喜彩蛋！作為彼思多年來的經典傳統，每套作品都細心埋藏致敬及玩味細節，《狸想奇兵》當然亦唔例外，當中由《反斗奇兵》、《海底奇兵》到《獅子王》全部有份，彩蛋密度絕對是集體考眼力，真係要入戲睇多幾次。

熱愛大自然和動物的環保少女美寶，利用科學家全新發明的「跳躍技術」，把意識轉移到一隻超萌機械河狸身上，潛入動物王國。（《狸想奇兵》劇照）

熱愛大自然和動物的環保少女美寶，利用科學家全新發明的「跳躍技術」，把意識轉移到一隻超萌機械河狸身上，潛入動物王國。（《狸想奇兵》劇照）

戲中出現不少動物，仲次次大堆頭。（《狸想奇兵》劇照）

公開《狸想奇兵》製作神數據

未講彩蛋，先講戲中製作上的驚人數據。在《狸想奇兵》入面，有很多幕都有用上成千上萬的昆蟲及動物解決問題，咁到底係幾多千幾多萬呢？以下一一公開話你知。

· 在場景「摧毀水壩」（Destroy The Dam）一幕中，共有 19,436 隻螞蟻。

· 召喚並抬起頂級獵食者一場，共有 39,256 隻蝴蝶。

· 形成浪潮並淹沒美寶的一場，共動用了 547 條蛇。

· 鯊魚詩琪由 413 隻力大無窮的海鷗空運救走。

盤點Pixar彩蛋

美寶一開場營救的烏龜名叫Crush，是致敬《海底奇兵》的龜龜，下方則出現彼思標誌性的燈。（《狸想奇兵》影片截圖）

美寶營救動物後逃出學校時，背景櫥窗出現了《反斗奇兵》經典彩蛋「Pizza星球車」。（《狸想奇兵》影片截圖）

代表加州藝術學院著名的動畫教室A113，基本上每套Pixar作品都會出現，今次就在教室與結局黑板的編號。（《狸想奇兵》影片截圖）

美寶手機殼上有《反斗奇兵》的三眼仔，以及《沖天救兵》小飛的探險家徽章。（《狸想奇兵》影片截圖）

房間窗戶旁有導演前作《熊熊遇見你》的玩具，以及即將在《反斗奇兵5》登場的新角色藍色河馬。（《狸想奇兵》影片截圖）

在謝利市長母親家門外，可以看到印有《勇敢傳說之幻險森林》主題圖案的嬰兒毛毯。（《狸想奇兵》影片截圖）

其他畫面仲有美寶進入河狸機器時的幻想中，臭鼬與兔子的組合是致敬《小鹿斑比》的花兒與桑普。國王河狸佐治的身世背景致敬《獅子王》。國王河狸佐治授予美寶手掌印，是致敬《權力遊戲》的國王之手。森博士身後標本中的甲蟲出自《恐龍大時代》等。