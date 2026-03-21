夜王｜勢成黃子華第三部票房破億電影　導演吳煒倫稱要改叫︰億神

《夜王》今日（21/3）在大圍圍城舉行衝擊1億答謝大會，而大會表示，電影票房截止今日下午1點，票房已達9950萬，相信多半日時間就可以破億，亦是黃子華個人第三部破億電影。而導演吳煒倫更在台上表示電影順利破億的話，將是香港電影第四部破億之作，而當中黃子華佔了3部，若《夜王》能順利突破1億港元票房，將成為全港第四部港產片過億作品，而其中3部都有黃子華做主角，（《毒舌大狀》、《破。地獄》），故已改名稱他做「億神」。



《夜王》今日（21/3）在大圍圍城舉行衝擊1億答謝大會。（葉志明 攝）

黃子華接受傳媒訪問時，表示如果真的可以提早破億，小小地搞檔夜場都開心。（葉志明 攝）

Sammi以跑步作比喻票房破億感覺︰「好似跑緊步仲有幾秒就衝綫的感覺，相當期待。」（葉志明 攝）

黃子華呼籲要戰勝「AI」 「今晚10點破億我開夜場！」

而黃子華在台上就表示，就票房走勢，有問過「AI」（監製Ivy Ho何韻明），預計累積到明早10點，票房就會順利破1億。但子華立即在場呼籲大家要戰勝「AI」。「希望今晚10點就達標，如果係我會自己開夜場⋯⋯賣魚蛋。」而導演吳煒倫幫子華起個新封號，叫做「億神」，以迎接他第三部破億作品。

黃子華接受傳媒訪問時，表示如果真的可以提早破億，小小地搞檔夜場都開心。「大家拮下魚蛋，篤下豬皮都幾開心。我哋拍攝時都真係好遠搵一檔真係食得嘅魚蛋檔嚟拍，咁我都去做番一日。」就台上為「子華神」封號「億神」，導吳煒倫表示是臨時想到︰「因為子華在台上講緊票房就破億，咁我數下本身已經有3部破億，嚟緊《夜王》係第四部，再諗一諗，呢位仁兄三部都有佢份，就諗起可以叫『億神』。」

原班人馬講笑想開精神醫院題材，鄭秀文表示冇有怕︰「平時收咗工就係。」（葉志明 攝）

原班人馬想開精神醫院題材 鄭秀文無有怕︰平時收咗工就係

黃子華就笑言唔好改這種封號︰「行到街口就畀人打呀。『億』生菌就有。我係希望嚟緊香港起碼有十套電影過億啦，十全十美。最好行行業業都有突破性發展，好似話原來有人賣咗８億對鞋，賣咗６億對眼睫毛，賣咗１億個菠蘿油，幾開心呢！」

觀眾期待三位再合作新戲。（葉志明 攝）

Sammi對於自己的電影即將破億，就以跑步作比喻︰「好似跑緊步仲有幾秒就衝綫的感覺，相當期待。最多謝當然係觀眾，由觀眾成就呢件事，自己有份參與係特別開心，出街都有人叫我Ｖ姐。」問到導演吳煒倫，如果原班人馬再開下一部，會是甚麼主題。有鑑於何啟華、楊偉倫等人表示要著護士服謝票，建議開醫生護士主題。吳煒倫︰「佢哋開精神病院主題就得。」Sammi也表示自己唔使扮已經好似︰「平時收咗工就係。」