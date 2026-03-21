夜王｜楊偉倫何啟華疑走數「護士服」謝票　譚旻萱︰啲男人係咁

《夜王》今日（21/3）在大圍圍城舉行衝擊1億答謝大會，而大會表示，電影票房截止今日下午1點，票房已達9950萬，相信多半日時間就可以破億。早前，盧鎮業、楊偉倫、麗英、林熙彤之間吹噓，答謝影迷的「護士服」謝票，是時候兌現了！



活動上更邀請影迷，可以上台跟演員合照。（葉志明 攝）

夜王｜勢成黃子華第三部票房破億電影 導演吳煒倫稱要改叫︰億神

問到林熙彤及麗英，對於幾位男士似乎想走數，不穿護士服謝票。Mandy譚旻萱語帶失望表示︰「啲男人係咁！」而林熙彤及麗英就表示唔會放過幾位，會幫幾位試造型。至於Mandy自己，就對護士服不感興趣，反而自薦要著校服︰「我要做學生妹，仲要搵番讀書時套校服出嚟，我有熨好收起的。」至於芯駖就話要著Mandy在戲中著過的黑絲，事關拍攝時整爛過很多對，有大把貨。而楊偲泳就反傳統，建議玩密實，著潛水衣謝票。

對於幾位男士似乎想走數，不穿護士服謝票。Mandy譚旻萱語帶失望表示︰「啲男人係咁！」（葉志明 攝）

問到楊偉倫、何啟華及盧鎮業（小野），各有走數的替代方案，首先阿卵就覺得太護士未必好睇，建議自己可以著病人衫，小野就想扮醫生，著醫生袍加副眼鏡扮程至美。何啟華更加將話題拉到去既然下部戲護士為主，大可以拍一套《內臟大冒險》，自己飾演腎。

早前，盧鎮業、楊偉倫、麗英、林熙彤之間吹噓，答謝影迷的「護士服」謝票，是時候兌現了！（葉志明 攝）

問到楊偉倫、何啟華及盧鎮業（小野），各有走數的替代方案。（葉志明 攝）

不過楊偉倫覺得這個團隊合作得好開心，所以拍咩都冇所謂。「由拍攝、宣傳到謝票都好開心，導演又好關心人，唔好見佢個樣惡惡地，我懷疑佢以前係做社工，成日都關心我哋，好有愛的團隊。」