再見UFO｜開畫不足廿萬謝票場半滿　監製緊急呼叫︰幫手大力推

香港電影界又一「都市傳說」《再見UFO》，拍畢8年終於在本周四（19/3）上映，電影以80年代的華富邨UFO事件為藍本，透過三個目擊者小主角的成長經歷，描寫時代變遷，戲中滿滿香港情懷。電影公映前，於2019《香港亞洲電影節》作開幕電影，到2023年的《香港亞洲電影節》再作特別放映，令看過該片的人與見UFO一樣咁神秘。直至電影安排公映，影迷都引頸以待。



電影有可能是男子組合Shine，最後一次合作的作品。（《再見UFO》劇照）

監製緊急呼叫︰唔好以為票房好勁

雖然電影在優先場大獲觀眾好評，可惜到正式上映後表現一般。縱使首日公布的累積票房有114萬，但監製錢小蕙亦要急急在社交平台告急，並以戲中對白作開場白︰「Mayday Mayday!! 緊急呼叫。大家唔好以為票房好勁，其實係一場場累積返嚟㗎，我哋開畫首日票房不到二十萬😱😱😱」

監製錢小蕙在網上作緊急呼叫，希望捱到本周末，未至於要刪場次。（網頁截圖）

原來首日的114萬的成績，是在過去一個月不停做優先場及口碑場累積而來，所以並非與大家所見的理想。錢小蕙希望大家看過《再見UFO》，又覺得值得推薦的話，幫手大力推介給朋友。「否則下星期就好難先至會見到UFO !!!!!拜托🙏」而網上亦有網民結集一些謝票場相片，看見就算有黃又南、衛詩雅等主角謝票的場次，亦只能賣個半滿，顯示情況不太樂觀，希望大家珍惜可以欣賞一部有誠意製作的電影。

部分謝票場就算有黃又南、衛詩雅等主角出現，亦只能賣個半滿，顯示情況不太樂觀。（網上圖片）

榮獲金像獎10項提名 黃又南衛詩雅挑戰男女配

事實上，電影《再見UFO》獲得不少行內好評，繼在《香港電影評論學會大獎》勇奪最佳電影後，將於下月舉行的《第四十四屆香港電影金像獎》中，亦獲10項提名，包括最佳電影、最佳導演（梁栢堅）、最佳男配角（黃又南）、最佳女配角（衛詩雅）等。

電影《再見UFO》，由三位主角蔡卓妍、徐天佑及黃又南主演，故事發生在80年代，圍繞香港華富邨出現UFO的都市傳說，三位主角飾演在屋邨長大的少年，一同見證UFO飛過的事蹟以及其成長故事。

黃又南憑角色競逐金像獎男配配角。（《再見UFO》劇照）