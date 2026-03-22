電競女孩｜票房告急35間院減至2間　團隊發聲︰明知輸，都要打！

電影《電競女孩》，由袁澧林, 郭爾君, 張蔓莎, 伍詠詩, 吳家忻主演，白瑋琪, 楊帆執導，於3月12日上畫，票房表現未如理想，踏入第二周情況更為嚴峻，場次大減之餘，日前更我知上映戲院將由35間減至只餘2間，身為導演的一直努力自救，並以僅有的資源組成三人小隊四出宣傳及謝票，希望力戰到最後一分鐘。

電影《電競女孩》，由袁澧林, 郭爾君, 張蔓莎, 伍詠詩, 吳家忻主演，白瑋琪, 楊帆執導。（《電競女孩》劇照）

《電競女孩》一直以有限資源去進行宣傳及謝票工作。（電影公司提供）

《電競女孩》是CCIDA電影發展基金資助「首部劇情電影計劃（大專組）」獲獎作品，由一支新晉電影製作團隊，歷時四年製作，以500萬預算、完成900多個CG鏡頭。對於在市場反應，電影監製廖婉虹感慨︰「《電競女孩》從來都不是一齣在市場計算上可以很精準的項目。從評審手中順利獲得資助後，就是逆境波嘅開始，預算有限，只能用時間加團隊的決心，堅持把電影完成。」她又補充︰「我仍們然相信觀眾會看見年輕人創作的誠意，願意支持為本地原創。」

歌手釗峰讚電影拍出難得的科幻感。（《電競女孩》劇照）

首周謝票獲《尋秦記》、《女孩不平凡》力撐

路雖然難行，但有人陪伴自然好行得多，電影在首週謝票，遇上《金多寶》及《尋秦記》的謝票團隊，獲得正面鼓勵及聯合拍reel支持。另外，《電競女孩》亦曾與同樣講述女孩成長的《女孩不平凡》（導演徐欣羨）聯合謝票，實現團結就是力量的精神。

導演Bassetto表示：「一日可以打嘅，就一路繼續要打落去！我唔想offline！」以電影精神呼應現實：「《電競女孩》本身，就是一個關於被否定、跌倒、再站起來的故事。。這正是我們主創的處境。票房雖然艱難，但我們會繼續想辦法，在失敗後學會自我賦權與堅持。」她形容團隊大部分為初次擔任核心崗位的年輕幕後，從劇本、拍攝到宣傳都以最純粹的初心完成作品︰「過程中有懷疑、有壓力，但也有無數次的並肩前行。」而整個團隊更一齊發聲︰「明知輸，都要打！」

電影在首週謝票，遇上《金多寶》及《尋秦記》的謝票團隊，獲得正面鼓勵及聯合拍reel支持。（電影公司提供）

《電競女孩》亦曾與同樣講述女孩成長的《女孩不平凡》（導演徐欣羨）聯合謝票，實現團結就是力量的精神。（電影公司提供）

縱然目前票房表現不理想、排片再減至2間戲院，但團隊視之為「加時賽」而非結局。昨日（21/3）有主創映後分享，監製廖婉虹、導演Veronica Bassetto、攝影Dave Cheung、動作指導粟米、電影配樂及視覺特效黃子維親臨，誠懇呼籲觀眾：「如果你相信獨立製作有價值、相信新人作品值得被看見，請走入戲院，給這部電影一次機會。」