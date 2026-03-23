《獨家試愛》20周年方力申鄧麗欣重組？ 葉念琛：看緣份吧

導演葉念琛今日（23日）在IG發文，原來20年前今日是經典愛情電影《獨家試愛》上映日子，葉念琛在文中感激兩住主角方力申、鄧麗欣之餘，亦感激Paco、美亞電影老闆李國興，監製田啟文，至於20周年會否再有延續，葉念琛就留給觀眾想像。

葉念琛IG發文：「20年前的這一天，是《獨家試愛》上映的日子。因為這部電影的成功，令我跟方力申和鄧麗欣，之後又合作了《十分愛》，《我的最愛》和《紀念日》等4部電影！

幸運地，我們仨合作的愛情電影，票房成功，每首主題曲曾經是大家唱K首選，情節和金句都令很多觀眾記憶猶新，年月下來，已成了幾代人的集體回憶。

追本遡源，一切，都是由《獨家試愛》開始。

因此，今天才顯得別具意義。

回顧這20年來，《獨家試愛》是我導演事業的轉捩點，開展了我一直矢志不渝地創作「葉念琛風格」愛情電影的決心！這些年來，我的電影從來充滿爭議，愛戴和厭惡都是壁壘分明，但我感恩影迷的讚美，也不介懷Haters的恥笑。因為我清楚知道，作品面世後就會擁有被人評頭品足的宿命！最重要是我依舊無悔面對於每部作品的創作初心。

這些年來，我感覺到我和我的作品都陪伴着大家一起成長，每次走在街上，大家對我就像老朋友般親切，我是接收到大家對我滿滿的愛。

而這一切，都是由《獨家試愛》開始。

20年來，要感謝的人很多，首先是給我第一次當導演機會的Paco，出品《獨家試愛》的美亞電影老闆李國興先生；監製田啓文先生；我的男女主角小方和Stephy；還有曾經合作的演員們和工作人員等等。

許多人都在問，我們仨還會再合作嗎？

時光荏苒，物轉星移，都是看緣份吧。

但never say never。

不過，如果有人在想念我們，我們仨至少也有之前四部電影可以隨時重溫，例如在今天，就值得先再看一次《獨家試愛》吧！光影，記憶，可以是永恆，只要你願意記起我們，我們永遠都在。所以，我是欣慰曾經拍過令人回味過，感動過的作品。這已經是一個創作人的無比幸運。於願足矣。

謝謝你們，更謝謝這個20年。」