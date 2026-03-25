港韓合拍音樂電影《K-Pop Out of Time》　預期進行男女主角海選

製作公司Phoenix Waters（鳳凰水域），日前宣佈與TE Creatives（拓樸創意）聯合打造一部港韓合作的音樂電影《K-Pop Out of Time》（中文暫名《為你逆風而歌》）。影片預計將於今年稍後時間開拍，而電影更將會在港韓兩地舉行公開試鏡，尋找男女主角。

Phoenix Waters（鳳凰水域）與TE Creatives（拓樸創意），將聯合打造音樂電影《K-Pop Out of Time》。（電影公司提供)

故事講述一位深陷抄襲爭議的K-Pop偶像歌手，意外穿越回到1980年代的香港，並愛上那首改變自己命運的歌曲創作人，而故事將以粤語流行曲的黄金時代做背景，將經典的廣東流行曲再次且賦予生命。影片的原創概念來自Bizhan Tong（唐畢山）與Everett Jenkins（索一帆），制片人則有《假冒女團》、《源生罪 》的監製黄永峯，而唐畢山同時會擔任編劇及導演，其作品有《錄影歹》及《功心証室》。

電影公司以AI初步構思了音樂電影《K-Pop Out of Time》的海報。（電影公司提供）

電影重心是音樂，故配樂上將會由黎鳴朗（Christopher Lai）負責，他在今屆香港電影金像獎亦憑《尋秦記》，與陳光榮及陳永健一同提名。服裝與造型就由近日的話題作《夜王》的服裝及造型設計葉嘉茵（Karen Yip）擔任。