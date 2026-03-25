人命資源｜《戀愛病發》導演新作　從人事部啟發到生命抉擇

泰國炙手可熱鬼才導演納華普譚容格坦拿列（Nawapol Thamrongrattanarit），曾執導《戀愛病發》、《無痛斷捨離》及《神速特攻隊》都大獲好評。新作《人命資源》（Human Resource），亦是他第九部編導長片，借人事部探討人生前程抉擇，並對世界深刻叩問。電影在多個國際影展大放異彩，將於4月23日在香港正式上映。

泰國鬼才導演納華普譚容格坦拿列（Nawapol Thamrongrattanarit），新作《人命資源》（Human Resource），將於4月23日在香港正式上映。（《人命資源》海報）

泰國導演納華普譚容格坦拿列，在世界已具一定知名度。（《人命資源》劇照）

《人命資源》自2025年起接連於多個國際影展亮相，包括率先於第82屆威尼斯影展參展「地平線單元」並贏得「人物勞動環境獎」，其後再參展釜山國際電影節、BFI倫敦影展、金馬影展、金雞影展、溫哥華國際電影節及香港亞洲電影節等超過30個影展，並獲得廣泛關注，成為年度亞洲影壇話題作品之一，備受肯定。

《人命資源》故事圍繞任職人事部的芬恩（Prapamonton Eiamchan 飾）。（《人命資源》劇照）

納華普收起幽默 轉化成更荒謬

納華普以能夠靈活遊走於商業與獨立製作之間，並能駕馭不同電影類型見稱。他的作品充滿著對生活的細緻觀察，以及對世界或人生的深刻叩問。他同樣希望能透過《人命資源》刺激觀眾的想法，讓大家思考自己的人生抉擇。故事講述一個在人事部工作的普通白領女子，自懷上身孕開始就不斷懷疑是否應把新生命帶來這個殘缺混亂的世界。有別於過往以輕鬆手法探討生活與愛情，《人命資源》改以一種客觀、冷靜的視角，透過日常職場處境，引領觀眾重新思考：我們的世界，還適合孩子來到嗎？

吉妲（Pimmada Chaisaksoen）飾公司新人，帶來一點點衝擊。（《人命資源》劇照）

去留之間 兩難無從逃避

《人命資源》故事圍繞任職人事部的芬恩（Prapamonton Eiamchan 飾）。這段時間的她，除了忙於填補公司接連流失的人手，處理一個又一個空缺，亦同時面對一個無法逃避的選擇——腹中胎兒，究竟應否讓他來到這個世界。在這個看似運作如常的職場之中，招聘與面試一再上演，卻從來不只是選擇與被選擇的過程：有人要求更好的條件與前景，有人卻只能接受長工時與低回報；甚至有人仍未正式入職，未來早已被標好價碼，而所謂日常，也早已被推向一種難以名狀的壓迫。

（《人命資源》劇照）

故事大綱

因為變態部門主管不斷罵走同事，令任職人事部的芬恩為招聘新員工頂替空缺而疲於奔命，她同時發現自己剛懷上身孕，但每日面對的職場壓力，見盡形形色色的申請者為未來苦苦掙扎，加上新聞無間斷報導的暴力、環境污染、社會問題新聞，令芬恩無法像丈夫一樣對新生命的來臨充滿期待。芬恩在人心的焦慮與失落中，既不知道人類在混亂的世道該怎樣自處，亦很懷疑：我們的世界，真的適合小朋友成長嗎？