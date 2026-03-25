飛馳人生3｜內地票房大收43億　李治廷加盟香港推1、2集限定放映

導演韓寒自編自導傾力打造的《飛馳人生3》在內地上映至今票房突破43億大關，蟬聯賀歲檔冠軍，不但躋身票房十大，更成為年度最耀眼的華語電影。香港定檔4月9日公映，復活節假期口碑優先場，而電影公司方面更同步安排《飛馳》1、2集期間限定放映場，讓觀眾可一次過欣賞到3集的精彩演出，全面感受賽道飛馳的震撼。（香港上映︰4月9日）

《飛馳人生3》在內地上映至今票房突破43億大關，蟬聯賀歲檔冠軍，並躋身票房十大。（《飛馳人生3》海報）

《飛馳人生3》除了之前原班人馬沈騰、尹正、黃景瑜、范丞丞（范冰冰弟弟）、張本煜外，還加入了原島大地、李治廷、胡先煦、王安宇等一班新生代顏值演員男神陣，務求給fans雙重享受。而這班演員還真身上陣，其中幾位更在拍攝前還特別考取賽駕牌照。主演沈騰為配合角色，從零起步，先後考取普通駕照、漂移證、拉力賽駕照三項認証資格，把自己錘鍊成真正的車手、范丞丞更是提前兩年作準備，專注投入訓練考取賽車執照、張新成也同樣參予賽車模擬訓練等，為電影全程投入特訓。

今集加入了原島大地、李治廷等一班新生代顏值演員男車陣，務求給fans雙重享受。（《飛馳人生3》劇照）

李治廷加盟，對香港人又多一分親切感。（《飛馳人生3》劇照）

此外，作為資深賽車手的導演韓寒將多年賽道經驗融入創作，讓影片的賽車戲份真實到極致，令大家體驗到賽車過程的刺激觀能，他堅持參與這部電影的台前幕後，若可行的話盡量考取官方認可的賽車證書，以真實的賽車技術進行拍攝，讓觀眾也得感受到那份真實感。而電影預告中所見，影片最震撼人心的，莫過於連場高能的飛車場面，懸崖漂移、砂石路狂飆、多車追逐等鏡頭的一氣呵成拍攝，沒有用上特效，全是真人實拍的驚險、刺激場面。賽車過彎時的離心力、輪胎摩擦地面的焦糊味、極限操控下的心跳加速，透過銀幕直抵觀眾心底，瞬間引爆腎上腺素。

當年《飛馳人生》上映，從票房黑馬系列躍身至《飛馳人生3》的43億票房，它不只是一部熱血賽車電影，更傳遞着永不言棄的追夢精神。戲中主人翁張馳（沈騰飾）經歷挫折仍堅守賽道，加上一眾演員們為角色傾力演出，導演韓寒以專業和那份熱愛，果然打動了無數觀眾。

一班新生代顏值演員男神陣，務求給fans雙重享受。（《飛馳人生3》劇照）

主演沈騰為配合角色，從零起步，先後考取普通駕照、漂移證、拉力賽駕照三項認証資格，把自己錘鍊成真正的車手。（《飛馳人生3》劇照）

故事大綱

最後一屆巴音布魯克拉力賽（新疆草原極限越野賽）落下帷幕，張馳（沈騰飾）和朋友們雖回歸平靜的生活，卻依然難以熄滅內心的賽車之火。亞洲多國聯合發起的沐塵100拉力賽即將開鑼，中速天梯老總百強（沙溢飾）邀請張馳與孫宇強（尹正飾）組建拉力國家隊代表中國參賽，林臻東（黃景瑜飾）等頂級賽車手紛紛加盟，但張馳卻發現，看似順利的征途暗藏着複雜的陰謀。面對世俗人情的算計和陰暗，他和朋友們決定踏上一條更艱難的道路，誓要捍衛賽車的純粹與自己的尊嚴……