爆血新婚夜2｜血腥度升級　盤點邪惡貴族《魔戒》主角演冷血律師

2019 年上映的超狂血腥電影《爆血新婚夜》（Ready Or Not），成功殺出血路，全球勁收近5億港元，成為近年最受歡迎嘅黑色血腥喜劇之一。當時原班人馬已經籌備續集，結果7年後終於登場，而續集《爆血新婚夜2︰豪門遊戲》在美國開畫後同樣口碑爆燈，影評網站Rotten Tomatoes更獲高達90%。

「廝殺新娘」姬絲就繼續是莎瑪拉韋榮（Samara Weaving）飾演，被逼要再玩全新升級亡命遊戲。（《爆血新婚夜》劇照）

今集加埋「廝殺新娘」細妹，由「蟻俠」女嘉芙蓮紐頓（Kathryn Newton）驚喜加盟，兩姊妹拍住殺。（《爆血新婚夜》劇照）

四大家族 十二位成員 個個手執致命武器

《爆血新婚夜2：豪門遊戲》由新一代驚悚恐怖片導演麥貝特尼利奧平（Matt Bettinelli-Olpin）及泰勒吉列特（Tyler Gillett）操刀，而「廝殺新娘」姬絲就繼續是莎瑪拉韋榮（Samara Weaving）飾演，被逼要再玩全新升級亡命遊戲，惡鬥變態豪門，玩足一日一夜！承接上集，姬絲成功殺到最後，剩下自己孤身一人坐在大宅前嘆返口煙作結，但原來這只是小休。隨後最高議會四大家族，十二位成員，個個手攞致命武器，齊齊現身打算一鋪殺盡。敵人多了，獵物都要多番個先好睇，「蟻俠」女嘉芙蓮紐頓（Kathryn Newton）就驚喜加盟，飾演「廝殺新娘」細妹，姊妹拍住殺。

今次要面對四大家族，十二位成員，個個手攞致命武器，齊齊現身打算一鋪殺盡。（《爆血新婚夜》劇照）

「廝殺新娘」兩姊妹拍住殺。（《爆血新婚夜》劇照）

導演麥貝特尼利奧平認為首集結尾已十分完整，變相為續集留下更大的創作空間去發揮，可以玩得更瘋狂更血腥。不過開拍續集的目標，不是單純的為升級而升級，而是將整個宇宙觀的意念擴展開來，而這個宇宙正是上流人士邪惡的根源，一個屬於邪教的宇宙觀。

至尊議會（High Council）因邪惡之名組成、掌控全球財富與權力的頂流團體，是一眾上流家族從撒旦手上換取世界最高權力的邪教組織，各家族在不同時代與惡魔簽下契約，而獲得無限財富，但同時間家族所有人都要全力侍奉撒旦。

四大關鍵權力核心

由於上集《爆血新婚夜》原有的權力核心家族尼多瑪全家覆滅，至尊議會要選出全新權力核心，於是四大家族獲召喚到來，參與獵殺姬絲的全新遊戲。

原有的權力核心家族尼多瑪全家覆滅，至尊議會要選出全新權力核心，於是四大家族獲召喚到來。（《爆血新婚夜》劇照）

伊力查活（Elijah Wood）飾演冷血律師

這位無名律師由伊力查活飾演，是一個不隸屬於任何家族的冷血公證人，負責確保各家族正確按規定進行遊戲。他一身西裝，卻拿住厚厚的古書，以溫柔又陰森的口吻向大家宣讀至尊議會的各類條文指示。他熟讀所有遊戲規則，隨時可以逐條背得出章程內容，精準、鐵面無私，是維持遊戲進行的重要人員。伊力查活最令人印象深刻，當然是憑《魔戒三部曲》（The Lord of The Rings）中飾演Frodo Baggins 而名滿全球。近年他亦涉獵不少怪異題材，包括史提芬京同名作品改編的超自然恐怖喜劇《猴》（The Monkey）。

無名律師不隸屬於任何家族的冷血公證人，負責確保各家族正確按規定進行遊戲。（《爆血新婚夜》劇照）

大衛哥連堡（David Cronenberg）飾 丹佛斯家族話事人

丹佛斯家族中的長老級人物，代表舊時代的金權力量，是舊秩序的保護者。角色由著名導演大衛哥連堡（David Cronenberg）客串，他登場時看似已油盡燈枯，卻同時展現出對權力階級架構的掌控。大衛哥連堡堪稱恐怖類電影的先驅，他同時能駕馭不同題材電影而備受追捧。最為人驚嘆是執導《變蠅人魔》（The Fly），還有《錄影帶謀殺案》（Videodrome），都早已成為經典。

丹佛斯家族中的長老級人物，代表舊時代的金權力量，是舊秩序的保護者。（《爆血新婚夜》劇照）

莎拉米雪謝娜（Sarah Michelle Gellar） 飾 家族長女

當家族話事人已油盡燈枯，故家族中實際掌權的其實是莎拉米雪謝娜（Sarah Michelle Gellar）飾演的家中長女烏素拉，手執短筒獵槍，追住「廝殺新娘」殺唔停手。作為一個精於算計、在家族權力鬥爭中暗中操控局勢的人物，烏素拉很清楚自己的位置，她與雙胞胎弟弟一直為守護父親的權力與地位傾盡全力，兩姊弟的關係既有點像母子，又似老夫老妻，是一對感覺詭異的Twins。

家族中實際掌權的其實是莎拉米雪謝娜（Sarah Michelle Gellar）飾演的家中長女烏素拉，手執短筒獵槍，追住「廝殺新娘」殺唔停手。（《爆血新婚夜》劇照）

桑夏杜思（Shawn Hatosy）飾 家族次子

丹佛斯家族的暴力王，以十字鎬作為武器。泰特斯與烏素拉雖然是異卵孖生姊弟，卻一直被姐姐控制住，家族中人只想要他的體能與力量，根本把他當做科學怪人一樣好使好用。