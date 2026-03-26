制裁者｜以特別篇章5月回歸悍衛正義　Jon Bernthal兼編劇寫劇本

Marvel旗下的《捍衛者聯盟》（The Defenders）系列從Netflix回歸Disney+後，隨即展開重啟計劃。繼開拍「夜魔俠」劇集《Daredevil: Born Again》後，《制裁者》（The Punisher）再度回歸，官方昨日（24日）宣布劇集即將5月12月上架，令大批粉絲引頸而待。

Jon Bernthal飾演「制裁者」Frank Castle。（IMDb）

當年《制裁者》的暴力程度震撼不少觀眾，未知在迪士尼控制下會否減少血腥。（劇照）

《制裁者》5月12日回歸

人氣漫威反英雄角色「制裁者」，去年隨著《夜魔俠：重生》回歸MCU，今年暑假上映的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）亦有「制裁者」亮相，制裁者將會以1小時的短篇特別節目回歸。官方於昨日公布了節目的首張海報，並揭露片名為《制裁者：最後一擊》（The Punisher：One Last Kill）。雖然暫時對劇情細節還未確定，但相信將會與《蜘蛛俠：英雄重生》銜接。另外，身為主角的Jon Bernthal今次更會兼編劇寫劇本。

《制裁者》即將於5月12日回歸。（Disney）

爛番茄近滿分當年砍劇令Eminem發火怒轟

Netflix跟Marvel合作的劇集《漫威制裁者》（Marvel's The Punisher）當年播出後在爛番茄近滿分，更令主角Jon Bernthal圈粉無數。不過對於當年Netflix取消劇集，令身為劇迷的Eminem發火在X怒轟Netflix：「REGARDING YOUR CANCELLATION OF THE PUNISHER, YOU ARE BLOWING IT!!」（關於《制裁者》，事情完全弄砸了！）可見他對劇集的取消甚為激動，他的留言在Twitter獲得超過50萬讚好及逾14萬次轉發，看來不少網民都對他的發言甚有同感；Eminem的貼文更引來《制裁者》的演員Amber Rose Revah留言：「I guess this means @Eminem watches our show. I imagine this is that same feeling as when you have your first child.」（我猜Eminem看了《制裁者》，我想這感覺就像你有了第一個孩子一樣。）