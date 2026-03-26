金像獎2026｜分析三大業界賽果　梁家輝廖子妤封金像帝后呼聲高

《第四十四屆香港電影金像獎》將於4月19日舉行，每年最備受關注的獎項，必然是幾個演技大獎，包括影帝影后，而金像獎舉行前夕，幾大業界都會舉行頒獎禮，包括電影評論學會、編劇家協會，以及香港導演會，特別是導演會，因為雙方投選賽果的電影製作人，群組相近，因此歷年賽果都被視為前哨戰，具指標作用。



梁家輝廖子妤在剛過去的導演會頒獎禮上，一同奪影帝影后。（陳順禎 攝）

電影評論學會影帝后頒予古天樂、廖子妤

比較特別是今年各單位的賽果都沒有一面倒賽果，例如電影評論學會，影帝影后分別頒予古天樂（《私家偵探》）及廖子妤（《像我這樣的愛情》），而最佳電影就有《再見UFO》。至於香港電影編劇家協會，其獎項以劇本主導，而今年獲頒推薦劇本獎的有《再見UFO》及《女孩》。年度最佳電影角色獎就由《醬園弄·懸案》，章子怡飾演的詹周氏奪得。

《第32屆香港電影評論學會大獎》，最佳男女演員分別由古天樂《私家偵探》以及廖子妤（Fish）憑《像我這樣的愛情》奪得。（資料圖片）

導演會連續3年100%中

至於導演會的賽果，在過去10年，剔除金像獎未有於2021年舉辦頒獎典禮外，導演會大獎與金像獎的結果非常接近，其中2019年、2022年、2023及2024年的導演會大獎六項賽果，均與香港電影金像獎相同，連續三屆命中率高達100%！而在2025年的香港導演會年度頒獎禮賽果，除了男主角頒予許冠文《破。地獄》，跟金像獎最終頒予劉青雲《爸爸》有出入外，其餘獎項都完全吻合︰最佳電影《九龍城寨之圍城》、最佳導演鄭保瑞《九龍城寨之圍城》、最佳女主角衛詩雅《破。地獄》、最佳男配角朱栢康《破。地獄》、最佳女配角谷祖琳《爸爸》、最佳新演員蘇文濤《爸爸》。故今年大會將帝后頒予梁家輝、廖子妤，看來兩位贏面被睇高一線。

梁家輝在《捕風追影》的演出大獲好評。（《捕風追影》劇照）

廖子妤在《像我這樣的愛情》飾演腦癱的病人。（《像我這樣的愛情》劇照）

2026年香港導演會年度頒獎禮完整賽果如下：

「最佳電影」獎：《再見UFO》

「最佳導演」獎：梁栢堅《再見UFO》

「最佳男主角」獎：梁家輝《捕風追影》

「最佳女主角」獎：廖子妤《像我這樣的愛情》

「最佳男配角」獎：杜德偉《風林火山》

「最佳女配角」獎：衛詩雅《再見UFO》

「最佳新演員」獎：鄧濤《女隊不平凡》

「新晉導演」獎：舒淇《女孩》

「榮譽大獎」：關錦鵬

「執委會特別獎」：《世外》