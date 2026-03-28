章子怡出席春茗豪派現金獎　一句「一萬抽五個」意外引起誤會

上星期，香港電影編劇家協會舉行春茗，並頒發編劇家協會大奬，今年的年度最佳電影角色獎，由章子怡憑《醬園弄·懸案》詹周氏一角奪得，而章子怡亦有親自到場接受獎項。搞得春茗，當然有抽獎環節，難得有影后駕到，當然成為大家的目標人物，章小姐亦樂於獻金。有指當晚就在抽獎環節時，發生了一段有趣的小插曲。



章子怡憑《醬園弄·懸案》詹周氏一角，奪得今年香港電影編劇家協會的年度最佳電影角色獎。（資料圖片）

豪情壯語「一萬，抽五個！」震撼全場

話說當晚主持人之一彭秀慧導演，當她邀請章子怡上台後，現場氣氛已非常熾熱，而問到對方打算拿多少錢出來作抽獎時，章子怡爽快地說︰「一萬，抽五個！」現場朋友聽見到有一萬元獎金瓜分，已感到非常振奮。不過意想不到是，當彭秀慧向章小姐確認一下獎金分配方式︰「是五個2000元？」章子怡立即說不︰「一萬一個，抽五個！」這下豪情壯語，正正殺大家一個措手不及，現場朋友頓時叫到拆天，全場進入亢奮狀態，等待幸運之神降臨。

當晚章子怡都心情大靚，笑言電影只是上集已得獎︰「香港是寶地，憑電影上半部、半部電影就得一個獎！」（資料圖片）

彭秀慧導演與陳詠燊是當晚主持。（影片截圖）

而更有趣是，當晚第一位被抽中獲得一萬大元獎金的，是老細級人馬蕭定一。蕭生得悉後歡喜若狂，一個箭步上台領獎打算袋袋平安，但跟據不成文的春茗傳統，老細級人馬抽中獎，正如玩「射龍門」中柱，要輸雙份。當下群情洶湧，紛紛大喊加碼，期待蕭生再拿出一萬元。可惜蕭生不為所動，只表示不領獎，將一萬大元重新抽過。雖然冇再加票，但五個一萬大元的現金獎，就成為當晚的高潮，皆大歡喜。

當晚香港電影編劇家協會舉行春茗，人才濟濟。（Threads圖片）