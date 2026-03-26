哈利波特｜劇集版預告收錄更多細節12月上架　所有要角造型曝光

改編自J.K.羅琳奇幻魔法小說的《哈利波特》電影系列大受歡迎，更是不少人的集體回憶。HBO於2023年宣布開拍劇集版，經過長時間的籌備及選角，HBO終於公布劇集版《哈利波特：神秘的魔法石》即將於今年聖誕節播出，同時公開正式預告。

《哈利波特》電影係列的主角們，演哈利（左）的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、演妙麗（中）的愛瑪屈臣（Emma Watson），以及演榮恩（右）的路拔格連（Rupert Grant）。20年過去，他們飾演的角色不只在電影中，也在小說中長大成人。（劇照）

劇集版第一季聖誕節播出

《哈利波特：神秘的魔法石》是《哈利波特》原作小說系列第一集，劇情講述11歲的哈利波特從小被阿姨一家當成怪胎，除了長期被虐待折磨，更經常被表哥達力欺凌。原本以為自己只是一個沒有父母的平凡小男孩，直至收到神秘信件令哈利返回處於自己的神奇魔法世界，而他的傳奇身世及神秘魔法石之謎亦同時揭開。

《哈利波特：神秘的魔法石》即將於今年聖誕節播出。（IG/@HBO）

劇集版收錄更多電影版遺漏細節

在HBO公開的首段正式預告中，劇情大致跟電影版相似。不過劇集將會收錄電影版遺漏的細節，亦有更多哈利波特的麻瓜世界的生活片段，例如書中有收錄的阿姨為哈利剪頭髮，無論怎樣剪，頭髮都會自動還原的情節。另外，在哈利收到來自霍格華茲的信件，校徽改為簡潔的「H」字，而各學院的徽章及魁地奇制服亦經過重新設計，但細節仍嚴格跟隨原著的描述。

劇集版收錄更多電影版遺漏細節。（預告畫面）

劇集版有更多哈利波特的麻瓜世界的生活片段，例如書中有收錄的阿姨為哈利剪頭髮，無論怎樣剪，頭髮都會自動還原的情節。（預告畫面）

哈利穿起了霍格華茲的校服，架起圓形眼鏡，完美復刻書中的形象。（預告畫面）

魁地奇制服亦經過重新設計。（預告畫面）

分類帽的外觀亦更貼近書中的描述。（預告畫面）

要角造型曝光 石內卜由黑人飾演惹爭議

預告亦曝光了所有要角的造型，包括海格、鄧不利多、麥教授、馬份等，有不少人大讚三位小主角哈利、妙麗及榮恩都非常符合原著的形象。不過石內卜驚變黑人而惹來大批粉絲爭議。飾演石內卜的黑人Paapa Essiedu由宣布演出以來，一直成為外界關注，雖然石內卜換了種族不會對劇情造成影響，但演繹出來卻帶出不同意味及動機，更輕易演變成種族歧視，相信要到劇集播出時，才能判斷得到更多細節。

哈利波特由蘇格蘭男童星Dominic McLaughlin飾演。（劇照）

Alastair Stout飾演榮恩。（劇照）

Arabella Stanton飾演妙麗。（劇照）

John Lithgow飾演鄧不利多。（劇照）

Nick Frost飾演海格。（劇照）

Lox Pratt飾演馬份。（劇照）

麥教授由Janet McTeer飾演。（劇照）

Paapa Essiedu飾演石內卜。（劇照）