賭金｜《原罪犯》編劇新作　青龍視后朴寶英盡現人性陰暗面

經典電影《原罪犯》編劇新作、原創韓國犯罪驚悚劇《賭金》由青龍視后朴寶英及「演技天才」金聖喆主演，劇內盡現人性陰暗面，加上李光洙「瘋魔」般的暗黑演技更令人心寒發麻，讓觀眾無不深陷在這場人性遊戲之中！劇集將於Disney+ 於4月29日獨家上線！

原創韓國犯罪驚悚劇《賭金》由青龍視后朴寶英及「演技天才」金聖喆主演。（《賭金》海報）

《賭金》講述來自偏遠小鎮的金禧主 (朴寶英 飾) 意外捲入走私集團的犯罪交易，並開展走私黃金的亡命生涯，一場成黑白兩道全力追捕的追逐戰一觸即發！到底命運漩渦會將她拉往深淵，還是帶來重生的轉機？

《賭金》講述來自偏遠小鎮的金禧主 (朴寶英 飾) 意外捲入走私集團的犯罪交易，並開展走私黃金的亡命生涯。（《賭金》劇照）

《賭金》講述來自偏遠小鎮的金禧主 (朴寶英 飾) 意外捲入走私集團的犯罪交易，並開展走私黃金的亡命生涯。（《賭金》劇照）

劇集由青龍視后朴寶英 (《照明商店》) 飾演奮力掙脫過去束縛的金禧主，搭檔天才演員金聖喆(《訂閱男友》、《地獄公使2》) 飾演黑幫成員張昱。劇本由鬼才編劇黃造潤 (《原罪犯》、《殺人者的記憶法》) 撰寫，並由金星勳 (《搜查班長1958》、《秘密任務》) 執導。

今年Disney+ 陸續推出備受期待的重磅作品，包括「不老男神」李棟旭及金慧峻率領原班人馬回歸的《殺人者的購物中心》第2季；玄彬、鄭雨盛雙影帝再續戰火的《韓國製造》第2季；由秀智及金宣虎主演的浪漫懸疑韓劇《魅惑》；改編自超人氣同名小說及網漫，由申敏兒、朱智勛、李鍾碩及李世榮主演的《再婚皇后》；由南宮珉聯手李雪主演的浪漫驚悚劇《婚姻之後》(暫譯)，萬眾期待。