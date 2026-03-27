金像獎2026｜男女主角造型照曝光　梁家輝廖子妤展現風趣一面

《第四十四屆香港電影金像獎》頒獎典禮將於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。香港電影金像獎協會（大會）繼早前發放本屆紀念特刊內「最佳導演」及「新晉導演」各候選人的造型照後，昨日發布「最佳男主角」候選人（以下按大會提名名單排序）古天樂、張繼聰、梁家輝與陳家樂，以及「最佳女主角」候選人馬麗、許恩怡、廖子妤、章子怡及陳法拉的造型照。而當中好幾位更加送幽默風趣的造型，惹人喜愛。

廖子妤煩惱緊啲乜呢？（《第四十四屆金像獎》場刊相片）

許恩怡年紀輕輕已第二次入圍爭影后。（《第四十四屆金像獎》場刊相片）

梁家輝今屆呼聲高，大有機會第四度奪影帝。（《第四十四屆金像獎》場刊相片）

曾獲多次提名並在第三十七屆奪得金像獎「最佳男主角」的古天樂今年憑《私家偵探》及《尋秦記》兩部作品同時入圍。他在前者飾演洞悉人性、專門調查感情糾紛的私家偵探，以沉穩而帶幽默感的演出呈現角色在冷靜專業與內心脆弱之間的拉扯；在後者則再度化身深受觀眾喜愛的「項少龍」，穿越時空面對複雜的歷史局勢與命運抉擇，在保留角色幽默一面的同時，以更內斂成熟的演繹呈現人物歷經風雨後的成長。

好頭痛，《私家偵探》同《尋秦記》，揀邊套個好呢？（《第四十四屆金像獎》場刊相片）

章子怡曾經憑《一代宗師》奪影后，今年憑《醬園弄．懸案》再度入圍。（《第四十四屆金像獎》場刊相片）

梁家輝憑《捕風追影》爭做第四次影帝。（《第四十四屆金像獎》場刊相片）

陳家樂憑《像我這樣的愛情》首次入圍男主角。（《第四十四屆金像獎》場刊相片）

曾四度奪得金像獎「最佳男主角」的梁家輝今屆憑犯罪動作片《捕風追影》再度入圍。片中他飾演匪幫主腦「狼王」，幕後操控一支擁有反偵察能力的團隊。他的演出將表面斯文但深藏不露的主謀形象立體呈現，為電影增添沉重壓迫感。張繼聰憑自資參與製作的《金童》第二度入圍「最佳男主角」。片中他飾演意外入獄的拳壇新星，出獄後既要重返擂台追尋未完的夢，又要學習與分隔多年的兒子建立關係。在體能與演技雙重磨練下，他展現了父子情與自我救贖之間的掙扎與永不言棄的精神。陳家樂憑《像我這樣的愛情》首次躋身「最佳男主角」最後五強，片中他飾演為殘疾人士提供性服務的義工，與身心受創的女主角發展出一段難以定義的關係。他真摯而含蓄地演活一個外表開朗但內心帶傷的角色，與對手一同展現互相治癒的細膩情感。

首獲「最佳女主角」提名的陳法拉憑《贖夢》打入今屆最後五強。（《第四十四屆金像獎》場刊相片）

馬麗憑真人真事改編的《水餃皇后》首度角逐香港電影金像獎「最佳女主角」。 片中她飾演帶著兩個女兒來港打拼的單親媽媽，最終憑賣水餃闖出事業，由街頭小販晉身自家品牌創辦人。她的演出貼地而具韌性，演活在逆境中努力求存的基層人物，勾勒出帶有「香港精神」勵志歷程。同為首獲「最佳女主角」提名的陳法拉憑《贖夢》打入今屆最後五強，她演的角色長期掙扎於事業與家庭之間，因一宗牽涉舊事的案件被迫直面早已封存的罪疚創傷。陳法拉以細膩的演技展開一段追尋真相與自我寬恕之旅，揭示冷靜外表下的裂縫，編織成「贖罪」與「重生」的故事。

張繼聰一部《金童》，證明自己個底夠厚，可以企到最後。（《第四十四屆金像獎》場刊相片）

馬麗憑《水餃皇后》入圍女主角。（《第四十四屆金像獎》場刊相片）

許恩怡憑《無名指》第二度入圍「最佳女主角」，片中她飾演自小患重病、身體逐漸失去活動能力的鄧辭，只能用僅餘可活動的無名指創作與表達自我。許恩怡在片中需要掌握角色的肢體限制與心理變化，將堅強樂觀與脆弱拿捏得恰到好處，彰顯父女與照顧者之間的情感。廖子妤憑《像我這樣的愛情》由「最佳女配角」躍升問鼎「最佳女主角」，飾演患腦性麻痺、追求獨立生活的阿妹。她因接觸為殘疾人士提供性服務的組織而結識阿健，二人在破除偏見的互動中互生情愫，以真誠而勇敢的演出呈現少數群體對親密關係與身體自主的渴望。曾兩度封后的章子怡今屆憑《醬園弄‧懸案》第五次入圍角逐「最佳女主角」。電影改編自民國殺夫分屍案，章子怡飾演被控殺夫的女子，其身份與動機在警方偵查、傳媒報道與證人證詞間被反覆重寫。她在冷靜克制與情緒崩潰之間揮灑自如，層層揭示性別權力與家庭暴力的陰暗。