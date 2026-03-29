電影節50周年｜袁澧林胡子彤專訪　仍相信電影︰藝術價值不可取代

《香港國際電影節》今年踏入50周年，而在金禧大日子，大會請來胡子彤及袁澧林擔任大使。50是一個不簡單的數字，對香港電影而言，更是一個歷盡風起雲湧的紀錄。袁澧林，胡子彤就在訪問中分享從電影中學習到、觀察到、反思到的東西。對他們來說，50年絕對不止是紀錄，更是一次重新整理自己與電影關係的機會。

《香港國際電影節》今年踏入50周年，請來胡子彤及袁澧林擔任大使。（陳順禎 攝）

袁澧林坦言，能夠在電影節50周年這個重要日子擔任大使，首先是感受驚喜，其次才是壓力。「其實有少少驚喜，又有啲啲壓力，但會諗下點樣將壓力變做動力。」自己一直都在拍攝工作中累積對電影的認識，今次則像是一次擴闊眼界的契機，抱着學習與觀察的心態去完成大使工作。

袁澧林深信自己去到50歲甚至50年後，都仍在拍電影。（陳順禎 攝）

（《第五十屆香港國際電影節》大會提供）

胡子彤亦同樣以「榮幸」去形容今次參與。「我覺得50年係一個好重要嘅里程碑，承載咗好多文化。」面對近年的影視生態轉變，胡子彤直接提出一個問題？「點解繼續拍電影，而不是短片，甚至其他節奏更快的模式？」看似是對電影的否定，其實是在反思電影的存在價值，而當世代不斷轉變，AI的佔據，都令世界變得很快，有人會陷入焦慮，但胡子彤就選擇保持樂觀面對︰「我覺得每一個時代，大家都會經歷好多巨變，但藝術始終是最能穩住大家的心靈。」

對兩位而言，50歲還有段距離，但胡子彤則笑言︰「可能一唔小心就過咗。」（陳順禎 攝）

（《第五十屆香港國際電影節》大會提供）

半世紀想像 50歲還在拍電影嗎？

訪問談到「50」這個字，對兩位而言，50歲還有段距離，但胡子彤則笑言︰「可能一唔小心就過咗。」至於50歲時自己會否仍是演員，或者轉換做其他崗位如導演？胡子彤︰「我是有想過的，我應該都會拍緊戲，但現階段仍在學習階段，就似一個小雪球，不斷向前碌累積經驗，即使將來有機會做導演，演員始終會係我第一身份。」

袁澧林自言入行只有10年時間，並不算長，慶幸有機會跟不同導演合作，從而明白創作並不是單靠想像，而是需要不斷累積。「愈來愈感受到拍攝短片、甚至執導的吸引力。自己的出發點始終較貼近女性視角，如果真的要拍，可能會更傾向女性題材，因為那是自己較有獨特觀察的位置。」

袁澧林在去年已當上電影節大使，胡子彤不得不稱呼對方做師姐。（陳順禎 攝）

袁澧林︰「我細個住沙頭角，還要是靠近深圳那邊，去香港是要跨境，當時睇戲最近是要去沙田，從沙頭角坐車去粉嶺已經要一小時，感覺像出城。」（陳順禎 攝）

電影記憶 由沙頭角出城與打完波睇《放‧逐》

回到還是一名小觀眾時，兩位可曾記得，率先令自己刻骨銘心的電影又是哪一部？袁澧林︰「我細個住沙頭角，還要是靠近深圳那邊，去香港是要跨境，當時睇戲最近是要去沙田，從沙頭角坐車去粉嶺已經要一小時，感覺像出城。」為睇一套戲，可謂經歷萬水千山。至於第一部打動自己的電影，反而是在家中看過一套粵語片《苦兒流浪記》，由蕭芳芳做童星。「呢套戲喊到我癲咗。」而戲中主題曲《世上只有媽媽好》，更叫她唱得朗朗上口。

人生第一部打動袁澧林的電影，是在家中看過一套粵語片《苦兒流浪記》，由蕭芳芳做童星。（陳順禎 攝）

年輕時當棒球運動員的胡子彤，第一部震撼自己的電影，並非熱血運動電影，而是由杜琪峯執導，男人味十足的《放‧逐》。「我10零歲時做緊運動員，有日練完波好攰，電視正正播緊《放‧逐》，當時自己唔係睇得好明，部戲好靜、對白唔多、鏡頭又好長，但又因為為呢啲特質吸引咗我，每個人物都有屬於自己嘅英勇時刻。」

十多歲的胡子彤，已被《放‧逐》入面的男人味迷倒。（《放·逐》劇照）

杜琪峯在《七人樂隊》拍攝其中一章節《遍地黃金》現場。（《七人樂隊》花絮）

後來因為拍《七人樂隊》，自己亦有幸參與杜Sir執導其中一章節《遍地黃金》，但基於真人的氣場，子彤還是不敢表白。「我都唔敢同佢講自己好鍾意《放‧逐》。而拍《七人樂隊》又係一個好特別的經歷，因為用菲林，一喊Action，就聽到『噠噠噠』聲，起初唔咩事，原來係菲林滾動的聲音。」