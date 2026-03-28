44歲韓國演員李尚寶突傳離世　曾涉吸毒冤案揭一直服用抗抑鬱藥

韓國演員44歲的李尚寶，昨日（27/3）突然傳出死訊，事發於26日，李尚寶被發現在家中不醒人事，家屬立即報案揭發事件，後證實死亡，死因有待警方調查。而其經理人公司KMG，亦向傳媒表示正在了解情況，確認後將發表聲明。

李尚寶於2006年出道，直至演出《私生活》、《基督山小姐》及《優雅的帝國》等作品，開始受歡迎。（網上圖片）

44歲的李尚寶於2006年出道，透過KBS 2TV 拍攝首部電視劇《透明人間崔長洙》，直至演出《私生活》、《基督山小姐》及《優雅的帝國》等作品，開始受歡迎，成功吸納不少粉絲。李尚寶後來更開始涉獵大銀幕，包括日本電影《木更津貓眼 世界系列》，以及韓國電影《偉大的隱藏者》與《梅菲斯特》等。

李尚寶以拍攝劇集為主。（影片截圖）

事業一帆風順的他，在2022年突然被爆出吸毒風波，韓國傳媒公開了一條李尚寶疑似吸毒後，在街上行走的閉路電視影片，見到步履不滿，而被捕時更指嘴邊留有嘔吐痕跡。但在醫院接受精密檢查後，最終證實事件起因是他服用的抑鬱症處方藥物所致，最終警方以證據不足為由結束調查，獲判「無嫌疑」成功洗掉冤屈。

李尚寶在2022年突然被爆出吸毒風波，韓國傳媒更公開了一條李尚寶疑似吸毒後，在街上行走的閉路電視影片，見到步履不滿，後證實是服用抗抑鬱藥所致。（SBS）

隨後更在2023，以劇集《優雅的帝國》成功復出，重獲不少觀眾支持。雖然警方還他清白，但始終在演藝生涯上留下污點，李尚寶更曾經透露被誣告吸毒時，參與的各項合作都被取消，難以找到工作。直至去年才與經理人公司KMG簽訂專屬合約，決心再專心發展，可惜不及一年便傳來噩耗，令人惋惜。