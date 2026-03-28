狸想奇兵｜彼思製作超細緻　動物冷知識全數吻合角色設計

現正上畫，迪士尼與彼思動畫《狸想奇兵》（HOPPERS），一直掀起話題，當中一班可愛的大小動物，甚至昆蟲，都成為觀眾喜愛的角色。而向來製作嚴謹的彼思團隊，導演莊丹尼爾(Daniel Chong) 在訪問中透露，為展現動物真實的一面，與製作團隊進行了詳細的資料搜集，特地前往黃石國家公園、科羅拉多州、科林斯堡、奧克蘭動物園等地考察，務求將戲中出現過的動物生態盡量呈現！而其中一些動物冷知識，更讓人大開眼界！

河狸能夠使用樹枝、灌木、石頭、泥土等材料建造水壩和用作居住的小木屋。（《狸想奇兵》劇照）

「水壩工程師」河狸

主角美寶化身的河狸有「自然界水壩工程師」之稱，牠們能夠使用樹枝、灌木、石頭、泥土等材料建造水壩和用作居住的小木屋。它們所創造的濕地為其它生物提供了理想的居住環境，因此河狸被視為生態系統中的一個關鍵物種。

導演莊丹尼爾(Daniel Chong) 在訪問中透露：「看起來呆頭呆腦的小河狸，其實是河塘生態的『工程師』。牠們用樹枝築壩儲水，形成濕地，吸引更多物種聚居。一個小小的水塘，就能牽動整個生態系統的命脈。從電影情節我們更可看到，河狸的水塘可以防止山火蔓延至人類聚居地！」

只要用樹枝築壩儲水，形成濕地，便能吸引更多物種聚居。一個小小的水塘，就能牽動整個生態系統的命脈。（《狸想奇兵》劇照）

全球有7000多種蜥蜴

戲中的蜥蜴阿湯，憑獨特「無表情＋高反差行為」呆萌造型，短短數週洗版各大社交平台，成為迷因界最hit新寵！原來蜥蜴是對一大群有鱗目爬蟲類的統稱，現存7000多種，小至幾公分長的壁虎，到三公尺長的科摩多巨蜥，都是「蜥蜴」家族的成員！大多數蜥蜴擁有四肢，奔跑時身體會左右搖擺，就像《狸想奇兵》蜥蜴阿湯的動態一樣。蜥蜴也有很多反捕食適應行為，例如用毒、偽裝、反射出血及斷尾逃生等。

蜥蜴是對一大群有鱗目爬蟲類的統稱，小至幾公分長的壁虎，到三公尺長的科摩多巨蜥。（《狸想奇兵》電影劇照）

憑獨特「無表情＋高反差行為」呆萌造型，蜥蜴阿湯短短數週洗版各大社交平台，成為迷因界最hit新寵！（《狸想奇兵》角色海報）

食量驚人棕熊

《狸想奇兵》中的大熊艾倫外表大隻、嚇人、勞嘈，但其實很關心社區和朋友。棕熊是熊屬的一種極為龐大的熊，體重在130到700公斤之間。棕熊最出名食量驚人，由於棕熊在冬眠6個月時會消耗掉100萬卡路里，因此當牠們從冬眠中醒來時會拼命吃草和凍死的動物屍體（所以遇到熊絕對不可以裝死）來恢復體重和體力，到了夏、秋則會開始追逐、捕食白尾鹿、三文魚等比自己細小的物種。到了快秋末時，棕熊會開始大量攝食漿果作為冬眠前最後的補充，因此無論肉、魚還是植物，棕熊都會通吃！

棕熊是熊屬的一種極為龐大的熊，體重在130到700公斤之間。（《狸想奇兵》電影劇照）

展現蝴蝶完全變態過程

戲中觀眾們都見證到蟲蟲泰特蛻變成為國王，究竟是甚麼一回事呢？因為蝴蝶是完全變態昆蟲，一生包括卵、幼蟲、蛹與成蟲四個階段，一步步地蛻變。成為成蟲之後，其身體分為頭、胸、腹三個部份，胸部長有兩對翅膀，翅膀上各式各樣的色彩和斑紋是由翅膀上的鱗片組成。