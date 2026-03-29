電影教場｜木村拓哉為香港受訪　愛與後輩合作︰像創作Punk Music

由木村拓哉主演，以警察學校為題材的《教場》系列，自2020年新春首度登場以來，一直具話題，劇集更憑藉獨特的世界觀與風間公親教官冷酷無情的形象，震撼了無數觀眾。經歷了兩部電視劇特別篇及連續劇《風間公親－教場0－》後，迎來兩部電影——《電影教場︰集結》與《電影教場︰驪歌》，為這個大受歡迎的系列寫下最終章。而木村拓哉特意為香港觀眾拍攝專訪片段，親自剖白拍攝《教場》系列的心路歷程。



自2020年《教場》於新春首度登場以來，一直大受歡迎，今年更迎來兩部電影——《電影教場︰集結》與《電影教場︰驪歌》。（《電影教場︰驪歌》海報）

最初於新年播出︰我是很驚訝的

回想《教場》的起點，木村坦言這是一次大膽的嘗試：「在日本新年那種喜氣洋洋、闔家團圓的家庭氣氛中，要將如此與眾不同的作品透過大氣電波播放，確實有些挑戰性」。當時他以為只屬僅此一次的挑戰，結束後就畫下句點，「沒想到這個傳承還會繼續延續下去，老實說，我是很驚訝的。」

木村拓哉那個冷酷無情，風間公親教官的形象，深入民心。（劇照）

從第一部作品到這次電影拍攝之間，整整五年過去，社會也經歷了巨大變化，木村特別提到疫情對拍攝帶來的影響：「那時候真的很難集中精力在作品上，以及保持工作的動力。無論是工作人員還是演員，都必須保持社交距離，隨時需要戴著口罩。」他回憶當時片場防疫規則甚嚴——在正式拍攝以外的時間，所有人都要戴著透明的亞加力膠片，像反轉的眼鏡框一樣的東西架在面前，先排練一次，再展開工作、錄製，最後才是正式拍攝：「有好幾次我都覺得這份傳承要到此為止了。」

談到飾演「風間公親」這角色，木村自認未完全了解他的全部︰「他的私生活，我連他雪櫃裡有甚麼東西也不知道。」（《電影教場︰驪歌》劇照）

一個充滿謎團的角色︰風間公親

談到飾演「風間公親」這個角色，木村透露了有趣的一面：「他私生活的部分——住在哪裡？在怎樣的家中生活？雖然我自認已經掌握了他職務上的部分，但至於他的私生活，我連他雪櫃裡有甚麼東西也不知道。」即使在扮演這個角色多年後，他依然覺得風間充滿謎團。

在創作過程中，每當他對演繹風間感到疑惑不安時，導演總會說一句話：「因為是風間啊」，木村笑著說：「雖然有想過為甚麼只是憑這句就會被允許呢？結果看了成品之後，在自己腦海中認真思考過的疑問、不安，就明白『因為是風間啊』原來是這回事。」他形容這是導演特有的、從更高處俯瞰教官這個狀況來看待角色的方式。

在創作過程中，每當他對演繹風間感到疑惑不安時，導演總會各木村說一句話：「因為是風間啊！」（《電影教場︰驪歌》劇照）

木村愛與一眾年輕演員合作。（《電影教場︰驪歌》劇照）

愛與年輕演員合作︰像共同創作Punk Music

《教場》系列的一大特色，就是每期都有不同世代的年輕演員參演。對於與年輕演員同台演出，木村觀察到一個有趣的現象：「從教場第一部以來建立起來的獨特氛圍，毫無疑問地讓大家產生了這種感覺——面對風間公親這個存在，我該如何去挑戰他呢？重點不在於在警校學到了什麼，而是風間公親站在自己面前，大家都在想該如何應對他。」

他以幽默的方式形容這種關係：「從大家的角度來說，簡直就像是『除鬼』一樣，大家都來退治。如果進行得不順利的話，從故事上來說，來自鬼的『退學信』就會遞到面前。」他坦言，自己在拍攝時也從年輕演員那裡受到很多刺激：「而且內容確實有種與世間背道而馳的感覺，感覺有點變成了大家共同創作Punk Music般的工作。」

木村分享了一個有趣的觀察：「這部電影是在2025年的盛夏拍攝的，然後2026年1月1日起，廣大觀眾從串流平台欣賞到的時候，正好是轉涼、需要穿外套取暖的時候。」（《電影教場︰驪歌》劇照）

拍攝現場汗流浹背

被問到最喜歡的場景時，木村分享了一個有趣的觀察：「這部電影是在2025年的盛夏拍攝的，然後2026年1月1日起，廣大觀眾從串流平台欣賞到的時候，正好是轉涼、需要穿外套取暖的時候。」他回憶拍攝時「滿臉通紅、汗流浹背」的片場，與觀眾在寒冷天氣中觀看的畫面形成對比︰「深深體會到原來這些東西都能徹底消除，覺得時機真的很厲害。」

但他強調，最精彩的並非這些外在條件，而是與演員們共同創造的每一個瞬間：「多虧這次205屆的各位學生，認真、全心全意對待每一個場景和鏡頭。我自己飾演的風間公親教官，全靠大家認真和全力以赴。現在回顧起來，也深刻感受到是大家成就了現在的我。」

感謝與終點

訪問最後，木村對著鏡頭向期待《電影教場：驪歌》的觀眾說出心裡話：「這次加上了《Reunion》和《Requiem》這兩個副標題，希望大家都能在心中的那個情感終點相聚，請踴躍向我們發表感想。」他最後說：「我在那個終點等著大家，請務必走到那裡，拜託大家了。」這句話，既是對觀眾的邀請，也是對自己飾演了五年的角色，最真摯的告別。