周星馳鍾情桌球出Po露兩手　對手大有來頭唔夠打︰早日放棄桌球

周星馳喜歡打桌球大家都知，而且對此一直鍾情，樂此不疲。早在拍攝電影《龍的傳人》（1991）時，已真人上場露兩手，更加在戲中與有「白旋風」之稱的職業桌球手占士韋德（James White）過兩招。今日（28/7），星爺在社交平台上載一張與人打桌球的相片，文中更披露這位朋友球技超凡，絕不簡單。

星爺在社交平台上載一張與人打桌球的相片，文中更披露這位朋友球技超凡，不簡單。（周星馳 IG圖片）

周星馳上帖文中，滿有一副自信地說︰「在不同類型的運動方面，我一向都很樂意教導別人，但今天有隻迷途羔羊，想我在他的桌球路途上指點一二。」然後星爺就毫不客氣地下評語︰「唯資質太差，我也無能為力，希望他能專注在創作和女子足球上，早日放棄桌球。」話語間似自相矛盾，看得一頭霧水。直至看到最後一句︰「…以上是我偷看趙心童的日記內容。」原來是扮演趙心童去評星爺的球技。

周星馳早在拍攝電影《龍的傳人》（1991）時，已真人上場露兩手（《龍的傳人》影片截圖）

原來趙心童大有來頭，他出生於深圳市寶安區，是中國職業司諾克選手，亞洲首位司諾克世錦賽冠軍、亦是首位以業餘選手身份贏得排名賽的選手。趙心童19歲時，首度獲得職業資格。2021年12月，首奪英國錦標賽冠軍，首次躋身司諾克世界排名前16名。2022年1月在德國大師賽決賽中以9比0零封顏丙濤奪冠，成為繼戴維斯與羅伯森後，第三位在雙階段制排名賽決賽中，未失一局奪冠的選手。

趙心童是中國首位桌球世界冠軍。（路透社）