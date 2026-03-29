末日聖母號｜全實景拍攝156分鐘零綠幕　創太空科幻影史新里程碑

由賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的科幻鉅獻 《末日聖母號》（Project Hail Mary）自上周上映以來口碑席捲全球，首週末票房預計高達8050萬美元以上，創下北美2026年至今最大規模的開畫記錄，更獲封為《星際啟示錄》（Interstellar）後最出色的太空科幻電影。

《末日聖母號》自上周上映以來口碑席捲全球，更獲封為《星際啟示錄》（Interstellar）後最出色的太空科幻電影。（電影海報）

太空科幻電影史新里程碑

《末日聖母號》改編自《火星任務》原著作者Andy Weir的同名小說，劇情講述了一個關於孤獨與智慧的動人故事。主角Ryland Grace（賴恩高斯寧飾）從昏迷中醒來，發現自己身處一架幽閉的太空船，而兩名同伴早已不幸喪生。隨著記憶漸漸復甦，他意識到地球正面臨一種名為「噬星者」的微生物威脅，這種生物正在吸取太陽能量，導致全球氣候劇變，人類文明危在旦夕。

《末日聖母號》由由賴恩高斯寧主演。（劇照）

作為人類最後的希望，Grace必須在孤立無援的深空利用科學知識尋找解藥。然而，命運讓他遇見了同樣受困、擁有五角星型外殼的外星生物Rocky。兩個來自不同星系、語言完全不通的生命體，竟成為拯救彼此星球的唯一盟友。電影透過極致的物理推演與真摯的跨星際友誼，展現了在絕望深空中，科學與同情心如何跨越光年的障礙。

「Grace」與「Rocky」來自不同星系、語言完全不通的生命體，竟成為拯救彼此星球的唯一盟友。（劇照）

全實景拍攝156分鐘零綠幕

在特效綠幕早已統治銀幕的今天，當代科幻片往往在後期室內完成 90% 的製作。然而《末日聖母號》選擇了一條近乎「自虐」的道路。電影沒有使用任何綠幕拍攝，取而代之的是最先進的 LED 環繞螢幕（Volume 技術）以及真實的光影物理效果。製作團隊認為，綠幕會讓演員產生疏離感，唯有讓演員雙眼真正看到深邃的星空、體會到光線在艙體金屬上的反射，那種身處異星的孤獨與恐懼才能穿透銀幕，以真實的情緒感動觀眾。

整套電影以全實景拍攝156分鐘零綠幕。（預告畫面）

電影沒有使用任何綠幕拍攝，取而代之的是最先進的 LED 環繞螢幕（Volume 技術）以及真實的光影物理效果。（預告畫面）

真實感震撼不少影迷。（預告畫面）

「Rocky」是實體化的奇蹟

本片最能融化觀眾的心，必定是外星人Rocky。Rocky非單純的後期CG產物，為了呈現這個來自波江座、擁有蜘蛛般外型且身體覆蓋金屬礦物的奇特生物，特效團隊以3D打印技術製作了實體模型。在拍攝現場，賴恩高斯寧與Rocky作出真實互動，而實體模型由多位操偶師精準控制，不僅能展現細微的肢體動作，其金屬質感的皮膚在不同光線下的折射也完全遵循物理定律，這種實體感讓這段跨越星際的友誼額外真摯動人。

Rocky非單純的後期CG產物，為了呈現這個來自波江座、擁有蜘蛛般外型且身體覆蓋金屬礦物的奇特生物，特效團隊以3D打印技術製作了實體模型。（預告畫面）

在拍攝現場，賴恩高斯寧與Rocky作出真實互動，而實體模型由多位操偶師精準控制，不僅能展現細微的肢體動作，其金屬質感的皮膚在不同光線下的折射也完全遵循物理定律。（預告畫面）

1：1完整建造太空船拍攝

若你覺得放棄綠幕還不夠瘋狂，製作團隊在影棚內1：1完整建造了整架「聖母號」太空船必定令人難以置信。電影所見的太空船不是幾塊拼湊的背景板，而是一個內部管線交錯、儀器精密、擁有完整生活區與實驗室的真太空船。為了模擬太空中的物理環境，這架巨型裝置甚至具備了部分旋轉與傾斜功能。這種極致的環境沉浸，讓太空船不再只是一個場景，而成了電影中的另一個靈魂角色。

製作團隊在影棚內1：1完整建造了整架「聖母號」太空船。（劇照）

《末日聖母號》籌備超過10年

如此驚人的細節，絕非一朝一夕的功勞。據知，從版權購入、劇本反覆雕琢，到物理特效的研發與實體場景的搭建，整個項目整整籌備了超過10年。這十年間，科學顧問團隊不斷修正太空船的科學細節，確保從離心力模擬到生命維持系統都經得起科幻迷的推敲。在快餐電影盛行的時代，《末日聖母號》選擇用十年的耐心與手工職人的精神，去換取那份令觀眾屏息的真實感。

《末日聖母號》從版權購入、劇本反覆雕琢，到物理特效的研發與實體場景的搭建，整個項目整整籌備了超過10年。（預告畫面）