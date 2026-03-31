寒戰1994｜12大角色最強列陣　周潤發重現金句「特首」古天樂亮相

香港史上最賣座、兩集累積票房破億的警匪鉅作《寒戰》系列，前傳《寒戰 1994》今日（31/3）宣佈定檔 5 月 1 日 上映。電影早前舉行盛大發布會，兩代「李文彬」梁家輝及劉俊謙同場現身，旋即引起全城影迷高度期待電影上畫，今日《寒戰1994》正式釋出首支定檔預告及海報，12 大陣容破天荒同框列陣，包括四大巨頭周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂強勢坐鎮，聯同吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、王丹妮、廖子妤，及英美神劇星級演員《權力遊戲》（Game of Thrones）的艾頓基倫（Aidan Gillen）及《唐頓莊園》（Downton Abbey）的曉邦納威利（Hugh Bonneville）加盟，飾演左右大局的英方重臣。

《寒戰》系列，前傳《寒戰 1994》今日（31/3）宣佈定檔 5 月 1 日 上映。（《寒戰 1994》海報）

周潤發掀起故事引子

發哥重現《寒戰 2》金句最新預告以雙時空交錯的敘事手法引爆懸念。故事由2017 年切入，候任特首葉舜廷（古天樂 飾）上任前夕，前警務處副處長李文彬（梁家輝 飾）意外失蹤。警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）聯同資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）追查真相。預告中，簡奧偉重提當年金句：「我講過，下半世我咩都唔做，淨係招呼佢一個」，隨即交出一份1994年李文彬的絕密檔案。

發哥重現《寒戰 2》金句最新預告以雙時空交錯的敘事手法引爆懸念。（《寒戰 1994》劇照）

前警務處副處長李文彬（梁家輝 飾）意外失蹤。（《寒戰 1994》劇照）

警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）聯同資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）追查真相。（《寒戰 1994》劇照）

候任特首葉舜廷（古天樂 飾）上任前夕，出現動盪變局。（《寒戰 1994》劇照）

吳彥祖、劉俊謙雙雄暗戰

預告片回到 1994 年，在波譎雲詭的時代背景下，幾場驚心動魄的槍戰與近身肉搏畫面閃現，各方勢力互相試探、暗藏殺機的金句連環爆發。權力交接的真空期引來英方勢力暗中佈局，參演神劇《權力遊戲》的艾頓基倫（Aidan Gillen）化身英方重臣，以高高在上的姿態拋出一句：「我們不會違反法律，法律是我們編寫的。」冷靜道破當時制度下的遊戲規則。

警務處行動副處長蔡元祺（吳彥祖 飾）與有組織罪案及三合會調查科署任總警司李文彬（劉俊謙 飾）亦迎來宿命交鋒。（《寒戰 1994》劇照）

警務處行動副處長蔡元祺（吳彥祖 飾）與有組織罪案及三合會調查科署任總警司李文彬（劉俊謙 飾）亦迎來宿命交鋒。（《寒戰 1994》劇照）

吳慷仁在預告中並未亮相。（《寒戰 1994》劇照）

預告大爆新金句對白

而在警隊內部，警務處行動副處長蔡元祺（吳彥祖 飾）與有組織罪案及三合會調查科署任總警司李文彬（劉俊謙 飾）亦迎來宿命交鋒。蔡元祺極具城府地拋出一句：「有啲嘢，做得唔講得，有啲講得唔做得，明唔明？」揭示兩人早於當年已關係匪淺、互相牽制；面對多方勢力逼近，滿腔熱血的李文彬亦毫不退讓地反擊：「你真係以為，香港你揸莊？」這場亦戰亦友、亦正亦邪的雙雄暗戰，延續了《寒戰》系列一貫冷冽的博弈張力﹗

王丹妮飾社團新上任龍頭。（《寒戰 1994》劇照）

《權力遊戲》（Game of Thrones）的艾頓基倫（Aidan Gillen）飾演左右大局的英方重臣。（《寒戰 1994》劇照）

《唐頓莊園》（Downton Abbey）的曉邦納威利（Hugh Bonneville）加盟，飾演左右大局的英方重臣。（《寒戰 1994》劇照）

廖子妤。（《寒戰 1994》劇照）

謝君豪。（《寒戰 1994》劇照）

今次前傳破天荒匯聚多達 40 位國際、跨世代實力派演員，締造香港影史上難得一見的龐大格局。在今日釋出的預告片中，除了 12 大要角，更率先閃現多張驚喜面孔，影迷大可「逐格解密」尋找群星身影。當中預告片末段，殿堂級動作巨星元彪就以神秘角色驚喜現身：「黑和白，從來都是你中有我，我中有你。」一針見血地概括戲中40 位橫跨政、商、警、黑四個界別人物的群鬥角力，亂局之下黑白難辨﹗電影更多隱藏角色及陣營勢力，將於稍後陸續揭曉。