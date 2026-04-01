夜王｜「葵芳」恩客西瓜哥哥劉浚彤找數 食大西瓜慶祝票房破1億
撰文：金秀玲
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電影《夜王》衝破1億票房，其中幾個名場面也非「葵芳」Francesca（蔡蕙琪 Kay飾）功勞莫屬，不得不提的就是她即興餵恩客食「大西瓜」的一幕，連帶滿頭大汗的「西瓜哥哥」都有人留意到。而這位名叫劉浚彤（Jordon）的「西瓜哥哥」早在3月初，被觀眾索合照後已出過post表示：「咁大個仔第一次被人野生捕獲話要簽名及拍照留念。🙏🏼🙏🏼🙏🏼多謝《夜王》製作團隊俾左一個非常好玩既角色我 多謝吳煒倫導演 多謝Kay葵芳既落力演出，大放異彩，妳戲中對我既熱情款待 更令這套戲錦上添花。最後多謝整個製作團隊內的所有人。希望夜王既票房可以突破一億 如果突破一億 我願意拍片食西瓜。」
挑戰食大西瓜 感謝葵芳蔡蕙琪令自己被留意
最終票房確實衝破一億，劉浚彤亦做「找數真漢子」，表演食西瓜。他說：「我決定食半個啦，因為一個我應該食唔晒，希望大家開心、大家滿意。」雖然「葵芳」未有出現在片中，但西瓜哥哥也加了一場戲去交代，指她：「今日冇返喎。」劉浚彤最後用了約十多分鐘完成半個西瓜，他分享自己的心情：「多謝葵芳，即係阿Kay嘅落力演出，令成套戲同我呢個角色都受人關注，錦上添花。更加要多謝導演，畀呢個機會我，去現場，有機會享受到呢個西瓜，仲有靚女餵我食，真係好開心！」他又指自己很希望將來有機會在戲院跟大家見面。
蔡蕙琪解釋缺席因由
片段吸引不少網民留言，Kay解釋缺席因由：「找數真漢子！唔好意思我分身當日去咗秘撈🙏🏻🙇🏻♀️」網民也相當入戲，指劉浚彤這樣一吃就沒了2500蚊，他逐個留言回覆，更透露了拍攝時的花絮：「拍攝電影《夜王》，導演應該叫葵芳不斷同我講野 所以當時阿kay（葵芳）同我講左好多廢話 以我就係安坐沙發食西瓜同埋不斷回應葵芳問我既問題。」