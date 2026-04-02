Mother Mary︱安妮夏菲維露股演禁忌女女戀　開金口展現舞台魅力

荷里活女神安妮夏菲維（Anne Hathway）向來非常多產，今年上映作品除了巨匠基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《奧德賽》（Odyssey）以外，更有其成名經典續作《穿Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）及獨立製片商A24出品的《Mother Mary》。

安妮夏菲維演禁忌女女戀

A24製作的《Mother Mary》劇情圍繞一段樂壇天后與時裝設計師之間的女同性戀愛情詭秘故事，兩位主角分別由安妮夏菲維及《黑豹2》女星Micharla Coel主演。A24昨晚（1日）發布了最新預告，片中安妮開金口唱歌，展現獨特的舞台魅力，而戲裡亦將音樂及時尚融合超自然原宿的詭秘氛圍，逐步揭開巨星復出後不為人知的暗黑秘密。

《Mother Mary》劇情圍繞一段樂壇天后與時裝設計師之間的女同性戀愛情詭秘故事。（預告畫面）

安妮夏菲維在戲中有大膽性感演出。（預告畫面）

戲中亦有禁忌女女戀的情節。（預告畫面）

安妮夏菲維親自演繹原創歌曲

安妮夏菲維在戲中飾演樂壇天后，預告中亦有大量舞台演出畫面。曾在《孤星淚》中展現唱功的安妮將會再開金口，更親自演繹由王牌音樂製作人Jack Antonoff、Charli XCX及FKA Twigs共同創作的原創歌曲，令不少影迷引頸以待。

安妮夏菲維在戲中飾演樂壇天后，預告中亦有大量舞台演出畫面。（預告畫面）

安妮夏菲維親自演繹原創歌曲。（預告畫面）