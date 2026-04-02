寒戰1994｜何啟華受槍械訓練冇發揮　保錡爆情緒問題︰畀多啲關心

電影《寒戰1994》今日（2/4）舉行啟動禮，主角劉俊謙、王丹妮，聯同導演梁樂民、朱鑑然、譚旻萱（Mandy）、何啟華出席，並宣布《寒戰》系列I、II分別於4月16及23日重新上畫，並以1994年票價30元回饋觀眾。而朱鑑然、譚旻萱及何啟華，三位作為首度加盟《寒戰》宇宙，都深感興奮。而戲中譚旻萱飾演督察，有槍戰又有打戲，她更以打到「逢逢」聲來形容，「我哋用咗好長時間，跟韓國團隊去練槍同打，所以用『逢逢』形容。」

電影《寒戰1994》，何啟華、朱鑑然及譚旻萱（Mandy），在戲中都是飾演劉俊謙的下屬。（陳順禎 攝）

戲中譚旻萱飾演督察，有槍戰又有打戲，她更以打到「逢逢」聲來形容。（陳順禎 攝）

朱鑑然與譚旻萱在戲中，有不少動作場面及爆破，而為營造那份爽朗，Mandy更首次為角色剪短髮。由於幾位都是由劉俊謙飾演的李文彬下屬，都表現得忠心耿耿，劇組人員就笑指Mandy那份忠心，演得似在暗戀李文彬。Mandy︰「我係嗰種阿頭叫我做嘢，我立即去做，似係一份忠心，都似一份暗戀。」然後朱鑑然及Dee Gor都爭住認有暗戀阿頭。

Dee Gor表示做藝人係要面對好多壓力，呼籲大家要畀多啲關心、善意同信任，讓世界變得美好。（陳順禎 攝）

問到Dee Gor可有在戲中獻身手︰「我喺訓練時顯咗好多，多到人哋話唔想睇落去，所以戲中冇。」不過今次在《寒戰1994》的角色，除了是警方臥底，也是社團中的揸數人，跟《夜王》的金融經紀一樣，與錢銀有關。「戲入面我係一個白紙扇的身份，即係接近師爺管財的，係太子峰同Ace哥的混合體。」臥底造型一見到就諗起一種鳥類，係烏鴉，要烏鴉先演到烏鴉。當我笠個金色假髮就覺得好正好MK。

吳保錡早前在社交平台發文，一再向所有人道歉。（陳順禎 攝）

早前ERROR成員吳保錡（Poki）表示受阿叻事件影響，有情緒問題，身為ERROR副隊長Dee Gor可有關心對方？「做藝人係要面對好多壓力，仲有公眾嘅睇法，咁我哋要畀多啲關心啦，對於獨居長者、鄰居都好，畀多啲善意同信任，咁世界會變得美好。」