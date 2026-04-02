姚子羚被指偷搭富商　徐偉棟心痛出言護花︰佢唔係貪慕虛榮嘅女仔

徐偉棟今晚（2日）出席電影《我們不是什麼》世界首映，電影中他飾演一位「斯文收斂的財務公司職員」，簡稱「收數佬」，他透露第一次在行駛中的巴士上演戲，還要收數，很多時候都企不穩，結果不停NG，幸好邱禮濤導演多番鼓勵。他指拍戲時只睇了自己部份的劇本，但很喜歡這套電影，對於成品非常期待。至於會否邀請緋聞女友姚子羚觀看，他表示：「未呀，到時叫佢睇，我覺得呢套戲都幾好睇，我自己都好鍾意，因為開工嘅時候我淨係得自己場戲嘅劇本，我都好期待入去睇吓套電影講啲咩。」



徐偉棟出席《我們不是什麼》世界首映，他於戲中飾演收數佬，並表示會請姚子羚觀看自己演出。（陳順禎 攝）

《我們不是什麼》於文化中心舉行世界首映。（陳順禎 攝）

姚子羚曾喊冤否認搭上富商：普通社交

早前《東周刊》指姚子羚「背徐偉棟夜蒲冧富商」，子羚都有喊冤，表明只是普通社交，指當晚只是和朋友共進晚餐，隨後陪朋友去了匹克球活動場地，剛好與多年未見的老朋友Rocky碰面：「我哋都係嗰晚先撞見返，咁多年都未見過，我冇同佢食過飯，亦都冇同佢一齊走，只係大家傾吓偈。」她補充說，Rocky當場向她介紹匹克球，她出於興趣小試身手，不過也只是逗留了一會兒便離開。

姚子羚於去年被問到與徐偉棟的戀情時，未有否認。(資料圖片／梁碧玲 攝)

徐偉棟稱「情海翻波」屬流言蜚語 見過報道中男子

活動上，徐偉棟被問起是否情海翻波時表示：「吓？情海翻波？咁犀利？點翻法呀？（記者：翻咗啦！）竟然係咁？嗰啲流言蜚語。」記者續問二人是否情比金堅，他則說自己都不知道，要慢慢考證。講到有否留意姚子羚與另一名男士打波，他坦言：「我知，咁大個封面點會睇唔到？好平常啫出去，唔明啲人睇雜誌淨係睇啲字，咁多圖都唔睇清楚先，唔好盡信啲字。」他指曾在首映見過這名男士一兩次，對於是否共同朋友，他只謂：「識囉。」

徐偉棟形容自己與姚子羚的關係為「99% loading」，但未滿100%。（陳順禎 攝）

定義與姚子羚關係：99% loading

過往徐偉棟與姚子羚一時稱了解中，一時稱朋友，被問現時關係，徐偉棟說：「而家咩關係？都係朋友。（問：仲係唔係了解中呢個階段？）了解咗好耐喇！（問：你都知！夠了解啦？）有冇新啲嘅字去形容？我中文唔好，你教我。（問：英文都得㗎。）『Liu-gai-jung』、understanding、researching、loading⋯（問：99%定100%呀？）99啦，100%就已經唔係Loading啦，completed啦！」

徐偉棟都姚子羚投信任一票，強調：「咁多年來大家都認識咗咁耐，佢唔係呢啲咁貪慕虛榮嘅女仔嚟嘅，佢哋咁樣講，都有啲唔係咁好。」（陳順禎 攝）

信任姚子羚心痛護花︰佢唔係貪慕虛榮嘅女仔

當問到睇完報道有否感到酸溜溜，他失笑謂：「冇，好好笑囉覺得，好平常，朋友出去玩啫。」至於是否信任子羚，他更是即時護花：「信，點會唔信啫？作為一個朋友，咁多年來大家都認識咗咁耐，佢唔係呢啲咁貪慕虛榮嘅女仔嚟嘅，佢哋咁樣講，都有啲唔係咁好。」而言談間徐偉棟也不否認感到心痛，反問：「係？確認有心痛呀嘛？有冇良藥可以止止佢先？咁樣講佢係人都會心痛啦，你都會心痛啦！」