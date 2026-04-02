寒戰1994｜與王丹妮《梅艷芳》後再合作　劉俊謙︰大家都成熟咗

電影《寒戰1994》今日（2/4）舉行啟動禮，主角劉俊謙、王丹妮，聯同導演梁樂民、朱鑑然、譚旻萱、何啟華出席，並宣布《寒戰》系列I、II分別於4月16及23日重新上畫，並以1994年票價30元回饋觀眾。對於可以用32年前的票價入戲院重溫好戲，劉俊謙立即想起當年爸爸媽媽帶自己和妹妹入場的畫面︰「以前冇咁多娛樂，睇完戲散場個感覺好好，現時入戲院的觀眾減少，期望大家一齊入戲院睇戲。」

電影《寒戰1994》舉行啟動禮，主角劉俊謙、王丹妮，聯同導演梁樂民出席。（陳順禎 攝）

《寒戰1994》是劉俊謙、王丹妮是繼《梅艷芳》後再度合作。（陳順禎 攝）

在《寒戰1994》，劉俊謙、王丹妮是繼《梅艷芳》後再度合作，縱使在戲中一黑一白，看似勢不兩立，但其實關係似有點曖昧。至於問到今次再合作，劉俊謙坦言大家都正邁向40歲，都大個好多。「始終《梅艷芳》是8年前拍，雖然佢唔鍾意我咁講，但我哋都向緊40歲邁進，大家都成熟咗，心思熟慮咗。」

要飾演梁家輝的年輕版，劉俊謙坦言導演及片商都沒有給予壓力。（陳順禎 攝）

王丹妮大致認同，唯獨對邁向40一事急急否認。不過二人的默契的確一埋位就有，事關拍攝《梅艷芳》前，大家都要一齊受訓，而去到拍《寒戰1994》，還是一齊訓練拳腳動作、練槍，王丹妮更指拍攝時，劉俊謙意外有小受傷，都會立即上前關心對方。

對於可以用32年前的票價入戲院重溫好戲，劉俊謙立即想起當年爸爸媽媽帶自己和妹妹入場的畫面。（陳順禎 攝）

要飾演梁家輝的年輕版，劉俊謙坦言導演及片商都沒有給予壓力，而明白到《寒戰》系列是香港好成功的IP，自己只有努力去做好。問到早前梁家輝公開場合上，應承劉俊謙如果當導演，可以2蚊優惠價接演角色。問到劉俊謙劇本的進度如何？他表示正積極籌備，希望年底內可成事，亦會記掛住家輝哥。至於太太蔡思韵會否參與一角，他就未有正式回應。