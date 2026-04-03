《LE SSERAFIM VR CONCERT : INVITATION》　與FEARNOT第一身同行

韓國5人女子組合LE SSERAFIM，一首出道作《FEARLESS》已令人眼前一亮，《ANTIFRAGILE》的魅力開始散發，到《UNFORGIVEN》更是讓團隊站穩一席位。而今次英皇戲院就獨家來到《LE SSERAFIM VR CONCERT : INVITATION》，打破了傳統演唱會的觀影界限，邀請觀眾親身走入LE SSERAFIM 的專屬空間。

《LE SSERAFIM VR CONCERT : INVITATION》，打破了傳統演唱會的觀影界限，邀請觀眾親身走入LE SSERAFIM 的專屬空間。（大會提供）

故事由一扇電梯門展開︰在門打開的瞬間，五位成員就在你面前！（大會提供）

故事由一扇電梯門展開︰在門打開的瞬間，五位成員就在你面前！在四目交投、心跳加速之際，她們卻神秘消失，半空中只留下一張引人入勝的神秘「卡片」。隨着卡片的指引，一個充滿未知的多維度世界隨即為你展開！觀眾不再只是「觀看」表演，而是以第一人稱視角，穿梭於食材滿天飛的奇幻餐車、色彩斑斕的城市十字路口，甚至登陸神秘的陌生行星。在現實與幻想交錯的邊界，配合近到彷彿直接對望的超近距離，將 LE SSERAFIM 無間斷爆發的壓倒性魅力，與火熱能量直接傳遞給每一位觀眾！

（大會提供）

而購買今次正場特典，更可獲贈以下禮物

1. A3 珍藏海報 1 張

2. 紀念票 1 張

3. 隨機小卡 1 張（共分 A / B 兩組，按時段派發）:

4月24日至5月1日：A 組 l 5月2日至5月10日：B 組

購買今次正場特典，更可獲贈A3 珍藏海報 1 張。（大會提供）

預售及觀影資訊

地點︰英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）

上映日期︰2026年4月24日至5月10日

票價︷港幣 250 元（VIP CINEMER 尊享9折優惠：港幣 225 元）

VIP CINEMER 優先訂票：4月3日 下午1:00起 ／ 公開預售：4月6日 下午1:00起