最親愛的陌生人｜桂綸鎂日台美合拍作　兒童綁架案揭不能說的真相

由日本奧斯卡影帝西島秀俊及金馬獎影后桂綸鎂領銜主演，日本當代最具爆發力的中青世代導演真利子哲也執導，日、台、美合拍話題作《最親愛的陌生人》，透過一段跨文化婚姻及一宗兒童綁架案件，揭開伴侶間親密關係中常見的猜忌與逃避心理，以及婚姻的困境。電影的懸疑佈局引人入勝，於第30屆《釜山國際電影節》及第62屆《台北金馬影展》參展時成為焦點所在，被譽為為「懸疑版《Drive My Car》」。（上映日期︰4月16日）

《最親愛的陌生人》被譽為為「懸疑版《Drive My Car》。（《最親愛的陌生人》海報）

桂綸鎂在戲中飾演一名極度壓抑的人妻珍，努力和丈夫賢治維持和諧的關係，對兒子溫柔又耐心，但珍的內心世界其實早已因為現實生活的磨蝕，以及對藝術事業的理想追求而變得脆弱不堪。珍熱愛創作木偶戲，卻不獲家人支持，令桂綸鎂憶起剛入行時家人也反對過她當演員而對角色產生共鳴。而珍嫁給日本人當妻子，但二人卻言語不通，桂綸鎂認為語言不是令兩人產生婚姻矛盾的主要原因，真正的問題是大家都沒有了解對方的內心，只是一直用自己的方式去和對方相處，這才是造成珍和賢治婚姻破裂的關鍵。

桂綸鎂在戲中飾演一名極度壓抑的人妻珍，努力和丈夫賢治維持和諧的關係，對兒子溫柔又耐心。（《最親愛的陌生人》劇照）

嫁給日本人當妻子，但二人卻言語不通，桂綸鎂認為語言不是令兩人產生婚姻矛盾的主要原因，真正的問題是大家都沒有了解對方的內心。（《最親愛的陌生人》劇照）

戲中珍的兒子被綁架，桂綸鎂因為十分投入角色，和角色產生了強烈的情感連結，亦感到失去兒子的切膚之痛，她和西島秀俊有不少充滿張力的對手戲，壓抑到崩潰的過程呈現多層次的豐富情緒，再次展示影后的實力。對於和西島秀俊合演，桂綸鎂大讚對方給了她滿滿的安全感，演對手戲時自然就被西島秀俊帶動著，能呈現出自己都驚訝的演技。

對於和西島秀俊合演，桂綸鎂大讚對方給了她滿滿的安全感。（《最親愛的陌生人》劇照）

接近全英語演出、刻意笨拙打鬥極大挑戰

在片中，西島秀俊飾演沉迷於廢墟研究的學者賢治，他在追查兒子下落的過程中，因情緒失控而要與神祕男子展開激烈的肢體衝突。拍攝時正值紐約寒冬，現場佈滿雨後積水，導演真利子哲也想呈現兩個不擅長打架的男人在極端情緒下的本能反應，於是西島秀俊刻意收起矯健身手，和對方笨拙扭打，用一個Take便完美演繹了極具代表性的「真利子式暴力美學」場面。

電影的背景為紐約，西島秀俊在戲中要用英語說出九成以上的對白，對他來說是一項全新的大挑戰。西島秀俊在演出時不斷思考到「生活」與「存在」的意義，認為即使電影的舞台不在日本，有些普世價值仍是一樣的，就是兩個主角之間有著很深的感情，但因為個人選擇而造成婚姻中的誤解，這是相當殘酷的。直至綁架案發生，兩人無法再逃避感情中的裂痕，這也相當有現實感。

電影的背景為紐約，西島秀俊在戲中要用英語說出九成以上的對白，對他來說是一項全新的大挑戰。（《最親愛的陌生人》劇照）

故事大綱

日本人夫賢治 (西島秀俊 飾) 與台裔妻子珍 (桂綸鎂 飾) 婚後定居紐約，用愛灌溉家庭之餘，也努力堅持著各自的事業。賢治的學術生涯和珍的木偶戲創作都正在衝刺，雖常為兒子的照顧分工爭吵，勉強尚能維持表面的和平。直到某日，兒子突然失蹤，警探循線索調查，發現這不僅是一宗不牽涉贖金的不尋常綁架案件，更意外牽扯出一樁真兇成謎的槍殺命案。隨著綁匪身分呼之欲出，三口之家中不能說的黑暗真相也一觸即發。