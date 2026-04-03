我們不是什麼｜AK與ANSONBEAN激吻「喺個嘴比武」 拒跟家人同場睇

江𤒹生（AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）主演的電影《我們不是什麼》昨晚（2日）舉行世界首映，兩位主角、譚耀文、梁雍婷、寶珮如、黃又南、朱天、林宣妤、專家Dickson、蘇宸褕（灰熊）、李蕙敏、袁富華、駱振偉、車婉婉、麥沛東、徐偉棟同吳梓熙輪流介紹角色，而甘比、AK的MIRROR隊友王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）及ERROR何啟華（Dee），還有好友蕭子墨都有親臨撐場。

《我們不是什麼》昨晚（2日）舉行世界首映，江𤒹生（AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）、譚耀文、梁雍婷、寶珮如、黃又南、朱天、林宣妤、專家Dickson、蘇宸褕（灰熊）、李蕙敏、袁富華、駱振偉、車婉婉、麥沛東、徐偉棟同吳梓熙現身。（陳順禎攝）

李蕙敏表示與譚耀文相識多年，但終於有機會合作。（陳順禎攝）

Lokman、Frankie、Alton、Dee齊撐AK！（陳順禎攝）

除了Lokman、Frankie、Alton、Dee，甘比都有現身撐場。（陳順禎攝）

甘比笑說睇到激烈場口要掩住眼睛。（陳順禎攝）

蕭子墨都來撐AK。（陳順禎攝）

二人一見面即「攬緊處理」。（陳順禎攝）

ANSONBEAN帶外婆睇三級片 AK慶幸父母旅行避同場尷尬

AK和ANSONBEAN受訪時都表現興奮，想知現場觀眾反應，ANSONBEAN透露叫了爸爸、媽媽、婆婆和細佬撐場，由於今次有「BL」以及除剩底褲情節，被問可有向婆婆打定底畀心理準備，ANSONBEAN笑說：「 我淨係同佢講係三級片啦，婆婆話三級片唔睇啦，我話得㗎喇，你睇啦，唔係唔俾面呀？」AK則透露父母恰巧去了旅行，之後補請他們再睇，總之不是同場就可以，此時ANSONBEAN才恍然大悟：「原來個問題喺同場嗰度！」AK則說：「你鬼仔家庭，OK嘅！」

今次有「BL」以及除剩底褲情節，被問可有向家人畀定心理準備，ANSONBEAN笑說：「 我淨係同佢講係三級片啦，婆婆話三級片唔睇啦，我話得㗎喇，你睇啦，唔係唔俾面呀？」AK則透露之後補請父母睇，總之不是同場就可以，此時ANSONBEAN才恍然大悟：「原來個問題喺同場嗰度！」（陳順禎攝）

齊齊捱餓為除衫戲準備 ANSONBEAN極速搣甩一身爆肌

今次二人雖然有除衫戲，但角色並不需要操大隻，AK指自己維持簡單膳食就OK，ANSONBEAN謂：「我哋都係一齊捱餓。」AK則爆：「佢其實在瘦啲，因為佢原本接呢個戲之前佢係好鬼大隻，真係由接到拍有冇短短一個月？（ANSONBEAN：少過一個月）佢係咁減，佢係咁減，每一次見佢瘦啲，開頭佢會捨棄嗰個肌肉，講真都會唔捨得，好地地練咗咁大嚿返嚟，又要搣甩佢。」

ANSONBEAN用少於一個月搣甩一身爆肌，由大隻仔變瘦仔。（陳順禎攝）

激吻場口被形容為嘴部比武 AK爆有法式濕吻：有玩到條脷

戲中二人有接吻場口，ANSONBEAN認為跟拍打戲差不多，AK笑說：「只係今次比武嘅地方唔係拳腳，喺個嘴。」對於有否被對方「發」親條脷，兩人竟有不同記憶，AK說「有玩到」，但ANSONBEAN則問：「有伸脷咩？」AK則解釋有接觸到，但不是龍捲風式，而是法式，當記者叫即場示範，他則表示：「嗰個係要付費收看㗎 ！你真係吖！如果有劇本我哋又再重遇，係唔介意㗎。」

戲中二人有接吻場口，ANSONBEAN認為跟拍打戲差不多，AK笑說：「只係今次比武嘅地方唔係拳腳，喺個嘴。」ANSONBEAN則問：「有伸脷咩？」AK則解釋有接觸到，但不是龍捲風式，而是法式，當記者叫即場示範，他則表示：「嗰個係要付費收看㗎 ！你真係吖！」（陳順禎攝）

AK派飛機欖宣傳新歌 拒被叫叔叔預告Fan Meet有新方式

AK日前推出新歌《攬緊處理》，派飛機「欖」宣傳去食字，他相信有部份年輕粉絲不知什麼是飛機欖，就當趁機宣揚本土文化。問到有否被叫哥哥，他笑稱：「哥哥都OK，有個叫叔叔簡直係離譜，過分呀！點會係叔叔？哥哥OK，我可以接受到，但係叔叔，下次大家唔好喇。」而會否跟Fans舉行抱抱大會，AK就視乎新歌反應，至於會否在粉絲見面會跟「生粉」（AK fans暱稱）抱抱，他說：「嚟緊我嘅fan meet好似係五月，我都思考緊用咩形式，我會用自己方式去完成，希望到時大家會開心。」此外，ANSONBEAN亦跟J Jelly推出了新歌《人海 - REMIX》，歌中訊息亦跟電影有所對應，呼籲大家收聽。

AK表示不介意被叫「哥哥」，但被叫叔叔就十分抗拒，表示：「簡直係離譜，過分呀！」他又透露會以自己方式去完成5月的粉絲見面會。（陳順禎攝）

梁雍婷首跟前輩邱禮濤合作 大讚導演快狠準獨力帶住全場

而同場的駱振偉（Thor）、梁雍婷（Rachel）亦有分享拍攝趣事，飾演大肚婆的Rache說l過往都跟同代的導演合作居多，但邱禮濤導演是她一直想合作的前輩，即使今次戲份不多，但見識到對方在片場的快、狠、準，都跟以往拍攝經歷很不同：「呢套戲有好多唔同嘅大場面，係港產片好耐冇見到，我亦都好有幸參與呢個製作。我記得嗰日喺現場見到導演，要拍好多個show，然後要喺一個極濃縮嘅時間完成一個好大場面調動嘅戲，牽涉十幾個演員、好多臨時演員，你見到導演自己一個人好勁咁handle晒所有嘢，我係十分之佩服。」

梁雍婷首次跟邱禮濤導演合作，見識到對方有片場的快狠準，表示大開眼界和佩服！（陳順禎攝）

駱振偉演同性戀者 與ANSONBEAN互餵食煙肺痛飆汗：係濕㗎

Thor今次飾演同性戀者，對他來說亦是一大突破，Rachel問他有否被自己造型吸引，他說：「好老實嘅，我試造型嗰日導演都喺度，傾角色，因為我都係同性戀，大家都會傾點樣演繹呢個同性戀呢一part，好多謝服裝設計，佢一設計完套衫，已經話『你行路都夾咗咯！』係囉，唔使啦，我真正見識咗咩叫服裝帶入咗個角色，即刻有feel，當然化妝上嗰啲眼影係我人生中冇試過，對我嚟講係一個好high嘅體驗。」談到與ANSONBEAN的床戲，他最深刻是「個肺有啲痛」，因為要一路食煙一路拍，互相餵食煙：「我哋好似秒速K.O.咗一包多嘅煙，但係個過程係溫馨嘅，大家都知拍攝係熄冷氣，冚住張被，其實係辛苦，係濕㗎！」Thor透露母親很想看這套戲，但自己未跟對方打底，只告知是三級片，笑言：「阿媽……三級片……唔知呢？」

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飾演同性戀者的Thor，談到與ANSONBEAN的床戲，他最深刻是「個肺有啲痛」，因為要一路食煙一路拍，互相餵食煙：「我哋好似秒速K.O.咗一包多嘅煙，但係個過程係溫馨嘅，大家都知拍攝係熄冷氣，冚住張被，其實係辛苦，係濕㗎！」（陳順禎攝）

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