夜王｜蔡蕙琪自爆人氣急升三倍工作量：而家食完晚飯可放心買甜品

近期憑藉話題電影《夜王》爆紅的新生代女神蔡蕙琪（Kay），因在片中展現出既冷豔又具層次感的演技，成功俘虜全城觀眾的心。隨著電影票房持續走高，蔡惠琪的工作邀約也接踵而至，成為各大品牌競相邀請的新寵兒。

憑《夜王》「葵芳」一角，蔡蕙琪一片爆紅，仲有廣告拍。（《夜王》影片截圖）

自爆「太瘦睇中醫」求改善氣血

今日（3/4）她以一身俐落不失甜美的春季新裝，現身奧海城為知名品牌旗艦店擔任「一日店長」，吸引大批粉絲到場支持，場面氣氛熱鬧。蔡惠琪接受《香港01》訪問時表示：「呢排我食少咗嘢，因為好多人都話我瘦咗，可能因為宣傳或者可能我緊張，變咗有陣時就冇乜胃口咁，我會覺得我自己健康差咗，反而我下一步都好想做返運動，因為我係差到要睇中醫，血氣唔夠成日都覺得好攰，同埋胃口差。（會唔會多咗人認識有壓力？）我自己都覺得係。」

蔡蕙琪自爆身體差要睇中醫調理。（葉志明攝）

工作量直飆3倍 蔡蕙琪笑言「食完晚飯放心買甜品」

提到工作量，蔡蕙琪直言比以往增加3倍工作量：「比起以前我真係多咗，而家嘅情況比起以前，而家食完晚飯可放心買甜品。以前可能會話算啦，我都係減肥啦，就會話唔買啦，但而家係會買呀買呀買。我而家有空閒我可以買甜品，（凍飲加3蚊冇問題？）3蚊我Ok嘅。但10蚊要諗一諗。」