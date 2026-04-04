HKIFF50｜王淨與泰星Win任亞洲大使　與袁澧林到大學分享拍攝經歷

《第五十屆香港國際電影節》（HKIFF50）在金禧誌慶邀請台灣新生代女演員王淨及泰國人氣演員梅塔文・歐帕西安卡瓊(Win Metawin)為「敢想未來」亞洲大使，兩位「敢想未來」亞洲大使在早前電影節開幕禮上，與電影節大使袁澧林與胡子彤首度同台亮相。四位來自香港、台灣及泰國的新生代演員，在鎂光燈下展開交流與互動，象徵亞洲電影新世代的連結與碰撞，亦為電影節揭開跨文化對話的序幕。

台灣新生代女演員王淨及泰國人氣演員梅塔文・歐帕西安卡瓊(Win Metawin)為「敢想未來」亞洲大使。（香港國際電影節提供）

兩位「敢想未來」亞洲大使，與電影節大使袁澧林與胡子彤於開幕時曾首度同台亮相。（香港國際電影節提供）

延續開幕禮的交流精神，袁澧林於4月2日分別與梅塔文及王淨展開兩場「亞洲新星．敢想未來」座談會，從深入亞洲電影的當下與未來，探討女性角色到跨文化創作。呼應本屆主題「超越五十 敢想未來」，兩場座談不僅呈現三位演員的個人創作經驗，更透過彼此觀點的交流與碰撞，展現亞洲電影在文化交織之中不斷延展的可能性。

兩位演員從自身跨地域拍攝經驗出發，分享在不同文化與製作體系中的適應與轉化。（香港國際電影節提供）

從片場差異到創作火花

在「梅塔文・歐帕西安卡瓊 × 袁澧林：亞洲電影跨文化的合演」一節中，兩位演員從自身跨地域拍攝經驗出發，分享在不同文化與製作體系中的適應與轉化。梅塔文曾於香港取景拍攝《平行天空下》，走訪大澳與九龍城，親身體驗香港拍攝節奏；袁澧林則曾參與製作《山忌黃衣小飛俠》及《他年她日》，對跨語言與跨文化合作亦有深刻體會。

對談中，兩人坦誠分享在片場面對文化差異與語言隔閡的真實經歷，並探討如何將這些差異轉化為創作上的靈感與表演節奏的調整。同時，二人亦討論亞洲合拍製作為演員帶來的獨特經驗——從拓闊視野到重新理解表演方法，體現當代亞洲影視產業日益緊密的連結。

梅塔文曾於香港取景拍攝《平行天空下》，走訪大澳與九龍城，親身體驗香港拍攝節奏。（香港國際電影節提供）

王淨與袁澧林從自身代表作品出發，分享如何理解角色內在，以及如何在表演中融入個人經驗。（香港國際電影節提供）

女性角色在華語電影中的多重可能

另一場「王淨 × 袁澧林：華語電影女演員的多種可能性」則聚焦女性角色的演變與想像。王淨憑《返校》及《瀑布》展現細膩而具張力的演出，袁澧林則於《窄路微塵》中刻畫底層女性的堅韌與脆弱。兩人從自身代表作品出發，分享如何理解角色內在，以及如何在表演中融入個人經驗。

兩位演員亦分享各自渴望挑戰但仍較少被描繪的女性經驗，並討論某些角色如何映照當代亞洲女性的處境與精神面貌。（香港國際電影節提供）

座談深入探討華語電影中女性形象的轉變——從過往較為單一的設定，逐漸走向更立體、多層次的呈現。兩位演員亦分享各自渴望挑戰但仍較少被描繪的女性經驗，並討論某些角色如何映照當代亞洲女性的處境與精神面貌。兩人亦從表演者的角度出發，延伸討論科技發展對演員的影響，並共同想像未來電影如何更細膩地承載女性生命經驗。