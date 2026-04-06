梁朝偉選《花樣年華》為人生代表作　「最幸福時光與王家衛合作」

國際級影帝梁朝偉，首部主演的歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend），香港於明天（7/4）舉行首映，而電影亦會在4月15日韓國上映，日前梁朝偉亦親身到韓國展開3日宣傳，並去到韓國JTBC電視台，接受新聞節目《Newsroom》訪問。期間梁朝偉講到自己最幸福的電影時光，莫過於是跟王家衛導演合作的廿年。「嗰段時間切實畀我磨練出自己想得到嘅演技。」而當主持人問到如果要籌備自己演藝生涯上，最後一部電影時想演甚麼角色，就令偉仔大感頭痛。



梁朝偉親身到韓國展開3日宣傳，並去到韓國JTBC電視台，接受新聞節目《Newsroom》訪問。（影片截圖）

梁朝偉親身到韓國展開3日宣傳，並去到韓國JTBC電視台，接受新聞節目《Newsroom》訪問。（影片截圖）

在節目中先自我介紹。（影片截圖）

電影《寂靜的朋友》是關於人類與大自然的故事，而偉仔亦為該角色準備良久︰「最重要係要令自己相信，自己係腦神經科學家，你真係要去讀那些書本，去搵真正的科學家去交流，而過程中就慢慢投入咗角色當中。」主持人知道偉仔喜歡與大自然接觸，如果是山和海，又會比較哪一樣？梁朝偉︰「呢個好難答，我鍾意水上運動，又鍾意滑雪，冬天我鍾意山多啲，夏天就鍾意海。」

主持人問到梁朝偉，山和海較喜歡哪一樣？「呢個好難答，我鍾意水上運動，又鍾意滑雪，冬天我鍾意山多啲，夏天就鍾意海。」（影片截圖）

以「電力眼神」聞名的梁朝偉，主持人便問到偉仔可有一刻都自覺自己的眼神好有魅力？「我真係唔係好知喎，平時我唔係好鍾意講嘢，好多嘢都收埋喺心入面，變成你會喺我眼睛睇到我內心，反而身體語言會少啲，我比較注重內心世界。」問到今次嘗試拍歐洲電影，何時會到韓國拍戲？「我一直都持開放態度，咩地方電影都想拍，我早期都睇好多韓國電影，好鍾意宋康昊、全度妍，好希望有日可以同佢哋合作。」

梁朝偉首部主演的歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）。（《Silent Friend》預告截圖）

梁朝偉首部主演的歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）。（《Silent Friend》預告截圖）

梁朝偉選《花樣年華》為人生代表作。（《花樣年華》劇照）

《花樣年華》讓梁朝偉於舉世矚目的康城影展上榮封國際影帝！（視覺中國）

與王家衛合作20年最幸福

入行至今逾40年的梁朝偉，要他選一個感到最幸福，最開心的時刻，偉仔坦言每個階段都有不同的幸福，但要數最幸福就早有定案︰「是跟王家衛導演合作的20年，因為佢同我嘅想法好相似，嗰段時間係切實畀我磨練出自己想得到嘅演技。」連帶要選自己的「人生作品」，都是王家衛執導的《花樣年華》。「首先我憑呢部電影拎到好多獎，而電影背景的是我經歷過的年代，所以拍攝時好似返到自己兒時，人物的衣著、燈光、佈景都似細個時候。」

數到從影以來最幸福時光︰「是跟王家衛導演合作的20年，因為佢同我嘅想法好相似。」（影片截圖）

梁朝偉受訪期間都表情多多。（影片截圖）

梁朝偉受訪期間都表情多多。（影片截圖）

希望最後一部作品做到「好窩心好溫暖」

訪問最後講到偉仔年過60，可有想到退休，而退休前最後一部作品又想是甚麼？「一個人60歲都會再成熟一點，價值觀世界觀都有好唔同睇法，好多嘢冇咁執著。我都唔知幾時退休，成日都話想退休唔再拍戲，但拍完呢套戲，佢哋同我講呢個行業係唔會退休。」至於可有想過自己最後一個角色會是甚麼，這就令偉仔要苦思一會︰「希望喺我角色會帶到一份愛的感覺，作為最後一部電影我希望會係咁，好窩心好溫暖，人生好有意義的感覺。就好似我以前睇過一部電影《What A Wonderful World》（港譯︰《莫負少年頭》／《生活多美好》，意大利導演Frank Capra作品），每年聖誕都會睇，佢係一部喜劇，但我係會睇到喊，會感覺到愛。」

問到可有想過自己最後一個角色會是甚麼，這就令梁胡偉都要苦思一會。（影片截圖）

最後來個時光倒流，主持人知道６歲時的梁朝偉，因為看了波蘭斯基導演作品《天師捉妖》（The Fearless Vampire Killers）而有了電影夢，那麼今日的梁朝偉可有說話要跟６歲時候的自己講？「不可思議！我會話番畀佢聽需要好多努力同紀律，但其實人人都做到。」