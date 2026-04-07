梁朝偉韓國宣傳新戲連擺三款心心甫士　表情無奈似「被逼營業」

國際級影帝梁朝偉首部主演的歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend），今日（7日）正式在香港首映，而4月15日則於韓國上映。日前梁朝偉到韓國展開3日宣傳，接受不同媒體訪問，其社交恐懼症（社恐）風格再度成為網民關注焦點。

國際級影帝梁朝偉首部主演的歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）先後在香港及韓國上映。（劇照）

日前梁朝偉到韓國展開3日宣傳，接受不同媒體訪問。（IG@tonyleung_official）

罕有連擺三款心心甫士 大玩韓式臉頰心心

梁朝偉接受媒體《Dailyfashion News》訪問，談到自己今次在新戲的角色是一位腦神經科學家，最愛的韓國文化是飲食、對上一套留意的韓國作品是《上流寄生族》等等。不過最令網民關注的，是他對著鏡頭擺出三款「心心」甫士，一是用拇指與食指擠出一個最經典嘅韓式「手指心」；二是單手放在面頰側邊，手指彎曲砌出半個心形的「臉頰心心」；三則是雙手圍住咪牌砌出「大心心」。

梁朝偉接受媒體《Dailyfashion News》訪問，談到自己今次在新戲的角色是一位腦神經科學家。（IG@dailyfashion_news）

梁朝偉透露對上一套留意的韓國作品是《上流寄生族》（IG@dailyfashion_news）

梁朝偉獲媒體送上蛋糕，預祝新戲有好成績。（IG@dailyfashion_news）

笑容羞澀難掩無奈神情 網民笑似被挾持待劉嘉玲營救

其實很多男星都不喜歡做「心心」甫士，認為不夠man，相信梁朝偉已積極滿足媒體要求，極力保持羞澀而溫暖的笑容。不過其眼神中卻難免流露出一絲無奈，將「被逼營業」四個大字完美地寫在了臉上。網民笑言：「有一種虐待老人的感覺 救救梁先生🫣」、「大i 人梁朝偉：劉嘉玲在哪 我要回家」、「i人被挾持的感覺.. 但是好可愛」

梁朝偉對著鏡頭擺出三款「心心」甫士，一是用拇指與食指擠出一個最經典嘅韓式「手指心」。（IG@dailyfashion_news）

二是單手放在面頰側邊，手指彎曲砌出半個心形的「臉頰心心」，其眼神中卻難免流露出一絲無奈，將「被逼營業」四個大字完美地寫在了臉上。（IG@dailyfashion_news）

三則是雙手圍住咪牌砌出「大心心」，相信梁朝偉已積極滿足媒體要求。（IG@dailyfashion_news）

曾自爆克服社恐三招絕技 韓國之行盡力發揮求生本能

其實偉仔過往曾大方承認自己個性內向怕醜，更曾親自傳授過克服社恐的「三招絕技」：第一招微笑，第二招揮手，第三招派心心。看來今次在韓國的見面會上，偉仔為了滿足一眾韓國粉絲，已經將這三招「求生技能」發揮得淋漓盡致！