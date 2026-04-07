邱禮濤將合拍片比喻五星酒店餐　「食慣咗去茶餐廳唔識叫嘢」

電影《我們不是什麼》於4月3日上畫，導演邱禮濤及一眾演員四出宣傳及謝票。其中邱禮濤便上到資深傳媒人金成的頻道其中一個節目《叔叔‧評》受訪，除由讀浸會傳理系講起，又談到今次自資千萬去拍攝，更講到10年前修讀了嶺南大學文化研究哲學博士，談到為何「讀上癮」？邱博士就大爆金句︰「香港社會充斥好多好廢嘅博士，你話佢唔得，人哋會話你葡萄，話你都唔係，我就讀咗先嚟X你！」



電影《我們不是什麼》於4月3日上畫，該片由邱禮濤斥資千萬拍攝。（《我們不是什麼》劇照）

花4年半實牙實齒完成博士學位

邱禮濤導演之路算順利，1984年畢業後，翌日已在片場開工，3年後更有機會當上導演，拍過很多經典作品，包括《八仙飯店之人肉叉燒包》（1993）、《的士判官》（1993）、《伊波拉病毒》（1996）、《陰陽路》（1997）、《性工作者十日談》（2007）等，根據這份履歷，大可坐定定排好隊，等各大學大專院校頒發博士學位，但邱禮濤沒有這樣做，反之實牙實齒花兩年時間，於2008年完成嶺南大學文化研究碩士，隨後再花4年半時間，於2015年完成嶺南大學文化研究哲學博士。

邱禮濤於2008年完成嶺南大學文化研究碩士，隨後再花4年半時間，於2015年完成嶺南大學文化研究哲學博士。（網上圖片）

邱禮濤︰「讀書癮是因為覺得自己入面乜都冇，好冇嘢，肉麻地講，係追求學問，知識係好有魅力。」（影片截圖）

金成問到邱禮濤的讀書癮從合而起，原來在他學位畢業不久，已有興趣再讀上去，那時候更已準備到巴黎讀硬照攝影及哲學，正開始學法文，但由於已不斷有工開，又想留港發展，「我諗我自細都好愛香港」，最後便放棄了這個想法。去到2000年打後，這個未完成的學業，不知不覺間成了邱導心中一根刺，想認認真真去完成，於是便去嶺南大學報讀。

邱禮濤在電影那團怒火，於博士之路上都有燃起。（影片截圖）

邱禮濤在電影那團怒火，於博士之路上都有燃起。（影片截圖）

邱禮濤在電影那團怒火，於博士之路上都有燃起。（影片截圖）

想完成這個夢想，都要有動力去推動，看邱禮濤電影，自會感受到當中那團怒火，然而，這團火竟然在博士之路都有燃起。「讀書癮是因為覺得自己入面乜都冇，好冇嘢，肉麻地講，係追求學問，知識係好有魅力。仲有一樣，香港社會充斥好多好廢嘅博士，你話佢唔得，人哋會話你葡萄，你都唔係，我就讀咗先嚟X你！」你不是什麼時，講句說造都冇力，但當你是什麼時，就鬧人都理直氣壯。

全新電影《我們不是什麼》，昨日於將軍澳舉行見面會。（陳順禎 攝）

合拍片如食慣五星酒店︰「突然去茶餐廳，唔識叫嘢食」

談到近年港片步入轉型，票房可以億億聲，但又可以慘不忍睹，而過去億元製作的中港合拍，今天不再響起，換成中型製作重現，邱禮濤對此亦有一番見解︰「大家要有適應過程，合拍片年代就似去五、六星級酒店，而家突然去茶餐廳，唔識睇餐牌嗌嘢。大家食大咗，以前坐落去就魚翅撈飯，而家菠蘿油又唔係，你都唔知食乜？」

「合拍片年代就似去五、六星級酒店。」（影片截圖）

「而家突然去茶餐廳，唔識睇餐牌嗌嘢。」（影片截圖）

到底昔日合拍片的規模有幾大？邱禮濤就講出一次「幼稚」的體驗，話說有日在片場想萬歲請大家食嘢，叫製片計下現場有多少人，製片回覆︰「800人！」自己都當堂嘩一聲！原來車都100架，司機已經100個。所以製作規模的轉型是需要時間適應。