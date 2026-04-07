我們不是什麼｜陳毅燊江𤒹生吻戲鬚根互拮　開鏡三日全拍激情戲份

香港犯罪劇情電影《我們不是什麼》由邱禮濤執導，譚耀文、Anson Kong江𤒹生及Ansonbean陳毅燊主演，劇情講述情人節發生一宗雙層巴士鬧市爆炸案造成多人傷亡，警隊鍳於案情嚴重召回離職六年的鑑證科專家龍Sir（譚耀文 飾）負責調查工作，過程中發現兩具遺體未有家屬認領，分別為暉仔（江𤒹生 飾）與Ike（陳毅燊 飾），並揭開二人背後的身世經歷。《我們不是什麼》已正式上映，兩位男主角江𤒹生與陳毅燊早前接受《香港01》專訪，分享為新戲突破尺度上演意識驚人戲份，以及在體能、體型塑造上的挑戰。

AK江𤒹生及Ansonbean陳毅燊就新作《我們不是什麼》接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

江𤒹生接拍《我們不是什麼》後，特意在飛機上重溫邱導早期名作《伊波拉病毒》，笑言怕空姐誤會自己在觀看成人影片！（陳順禎 攝）

《伊波拉病毒》極盡是性愛、強姦、姦殺、分屍等《人肉叉燒包》式情節。（《伊波拉病毒》影片截圖）

江𤒹生飛機重溫《伊波拉病毒》 怕空姐誤會睇成人影片

江𤒹生與陳毅燊作為影壇新血，均首度接演邱禮濤執導電影，AK透露一直對邱導題材大膽、尺度寬闊印象甚深，接拍《我們不是什麼》後更於一程飛機上重溫邱導早期名作《伊波拉病毒》，笑言：「那部電影開場有一段激烈鏡頭，我手忙腳亂地調暗平版電腦，怕空姐誤會我在觀看成人影片！」陳毅燊則表示接到《我們不是什麼》劇本後，聯想到《雛妓》與《的士判官》兩部代表作：「我重溫過後亦萃取不少演繹方法與感覺進入今次演出。」

曾暫停幕前工作的Ansonbean陳毅燊，為《我們不是什麼》提早復工。（陳順禎 攝）

陳毅燊為《我們不是什麼》提早復工 與角色孤單迷失心境驚人吻合

陳毅燊接拍《我們不是什麼》前曾一度暫停幕前工作休息，去年中拍攝本片則成為復工契機，Ansonbean透露停工時期因演出提早結束，而作品題材卻巧妙地暗合決定停工的心理狀態：「當時我覺得孤單、迷失、無法活出真我的苦楚，閱讀劇本時竟發覺與角色狀態出奇吻合！當時頓覺孤單感消散不少，因為劇本由邱導撰寫，即是最少導演能夠明白我的心情，故事讓我重拾積極與力量。」陳毅燊最後決定接演並盡力做好角色，希望面對相近困境的觀眾能夠一樣不再感到孤單。

（《我們不是什麼》劇照）

陳毅燊江熚生上演激情吻戲 感受鬚根刺痛︰終於明點解女仔介意

江𤒹生與陳毅燊於《我們不是什麼》劇情中上演程度不同的親密戲份，邱禮濤在拍攝安排上未將兩位當成新人一樣熱身，竟一口氣在開鏡頭三日完成最重要激情的親密場口，江𤒹生透露：「導演刻意安排最重要的吻戲、親密戲在開鏡三日內解決，導演信心十足地認為能夠讓我們最快進入狀態，最自然流露地演繹。」陳毅燊則笑言略有需要適應之處：「第一次與人親吻感到鬚根的刺痛！讓我終於明白為何有時女生會介意男生留有鬍鬚！」

江𤒹生赤裸獨白遭父親性侵，過程鉅細無遺難以啟齒。（陳順禎 攝）

江𤒹生赤裸獨白遭父親性侵 過程鉅細無遺難以啟齒

暉仔在劇情中曾向Ike剖白童年遭父親性侵的經歷，全程以獨白赤裸、具體地交代童年陰影，江𤒹生亦在陳毅燊溫柔擁抱下上演橋段。江𤒹生憶述獨白中，有不少字句實在難以啟齒：「最難開口的部分是具細無遺談到父親侵犯自己過程的幾句話，暉仔平常固然不敢回想，更要在Ike面前剖白，實在要付出莫大勇氣。」AK透露拍攝該段因為場地所限，未有直接與導演一同觀看回播，但在邱導清晰簡明的指教下，亦於兩三個鏡頭內完成。

陳毅燊笑言第一次拍吻戲感受鬚根刺痛，終於明白女生為何介意男生留鬚。（陳順禎 攝）

陳毅燊破格面對江𤒹生嚎哭自慰心情矛盾 回憶失戀催谷澎湃情緒

陳毅燊在相同劇情橋段中，亦大膽破格地面對江𤒹生與鏡頭上演激烈的自慰場面，雖然鏡頭避開一切私密部位，但意識尺度仍為Ansonbean生涯之冠。陳毅燊坦言拍攝難度甚高，亦要突破不少心理關口：「首先我未曾試過一邊嚎哭一邊自慰，當下心情相當困惑複雜，極難拿捏情緒。我甚至詢問身邊不少朋友，有沒有試過哭着自慰。」江𤒹生則認同難以掌握Ike心理狀態：「怎麼可能哭着去做？兩種心情狀態其實十分矛盾！」陳毅燊則續指：「那一場其實NG次數不少，甚至勉強催谷出澎湃情緒。在遷就鏡頭下，其實演繹時不斷搥打大腿，痛楚卻未足以呈現。最後我獨自從手機相簿裡回看傷心失意的時刻，回憶失去愛情的感覺，配合搥打大腿的動作便完成拍攝。」

陳毅燊破格面對江𤒹生嚎哭自慰一幕，心情非常矛盾。（陳順禎 攝）

江𤒹生盡全力真摑陳毅燊 事後齊敷冰︰我隻手傷過你塊面！

大尺度親密戲份外，江𤒹生與陳毅燊亦為《我們不是什麼》挑戰體能極限，AK受訪期間轉身指向在行人隧道拍攝的海報，憶述當日狂奔、互相掌摑的橋段指：「我覺得隧道一幕成為我拍攝生涯最辛苦的三甲，與《繩角》《冰上火花》並列！首先在暑熱下身穿冬季服裝，已經滿身大汗；在隧道裡狂奔一輪，然後與Ansonbean互摑，一律用盡全力真打！」AK更笑言拍攝過後致電Ansonbean詢問傷勢：「我問他臉上有沒有留下傷痕，他說正在為臉上留有的指痕敷冰，我說『我隻手仲傷過你塊面！』手指竟腫痛數日！」

AK與Ansonbean互摑，一律用盡全力真打！AK更笑言拍攝過後致電Ansonbean詢問傷勢。（陳順禎 攝）

AK覺得行人隧道一幕，成為自己拍攝生涯最辛苦的三甲。（《我們不是什麼》劇照）

陳毅燊開鏡前斷食暴瘦 連續五日僅飲水獲江𤒹生大讚專業

陳毅燊向來身型相當健碩，然而為呈現Ike貧苦角色形象刻意斷食修身，暴瘦下畫面效果與昔日銀幕形象差異甚大。Ansonbean表示拍攝前提早數周斷食：「開鏡前兩三星期，我已經幾乎停止進食，連續五日只能飲水。」雖然開鏡後為應付動作體能挑戰，陳毅燊恢復飲食，但每次劇組開飯，為求連戲亦要非常節制。江𤒹生見證陳毅燊節食過程，大讚拍檔認真專業：「Ansonbean一向非常大隻，但我在拍攝前每次與他見面，他都比上一次明顯消瘦極多，而且是不正常地消瘦，令我非常欣賞！」