香港國際電影節50周年展　公開第一屆節目場刊　回味導演大師足跡

為慶祝《香港國際電影節》五十周年的重要里程，電影節呈獻《超越五十：香港國際電影節周年紀念展》（50 and Beyond - The Hong Kong International Film Festival Golden Jubilee Exhibition），由即日起至4月12日假香港大會堂展覽廳舉行，同大家回顧電影節半世紀以來推動電影藝術、促進文化交流的成就。展覽免費入場。

歷屆的場刊都有展出，部分更可拿上手翻閱。（許育民 攝）

每年電影節都有選出焦點影人，你又記得幾多位？（許育民 攝）

第一屆電影節的文件。（許育民 攝）

第一屆電影節節目場刊，提供仿製品供大家親手翻閱。（許育民 攝）

踏入展廳，有如走進時光隧道，展覽精選五十年來曾在電影節中亮相的多位電影大師、著名導演及中外影星的珍貴照片，並展出文獻、海報、出版刊物及文物複製本等，回顧電影節的發展歷程，重溫重要時刻與難忘場景。焦點之一是放映多位影人的錄影訪問，細說與電影節的緣分，以及由著名電影美術指導及剪接師張叔平精選國際電影片段剪輯而成的短片，帶領觀眾穿越光影長河，重溫歷年經典。

王家衛是香港國際電影節的常客。（許育民 攝）

國際級大導演馬田史高西斯，於第八屆親臨香港。（許育民 攝）

Ｋ先生奇諾李維斯於第36屆，為紀錄片《追蹤電影未來》訪港。（許育民 攝）

另一位K先生，奇斯洛夫斯基就在第18屆到訪。（許育民 攝）

香港國際電影節協會總監利雅博表示︰「1977年首屆香港國際電影節便是在香港大會堂舉行，能在同一場地舉辦金禧誌慶紀念展，意義重大。是次五十周年紀念展，是回顧亦是展望，我們自當毋忘初心，砥礪前行，期望電影節在未來更創新天。」

單看這張相，未必知是甚麼。（許育民 攝）