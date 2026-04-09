我們不是什麼｜邱禮濤大讚AK有潛質　舉例黃子華黃秋生證眼光獨到

邱禮濤導演自編、自導、自資的電影《我們不是什麼》近日正上映中，而且口碑非常好，眾主角除了老戲骨譚耀文外，資歷較淺的江𤒹生（AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）也表現亮眼。邱禮濤導演在不同訪問中，也解釋過為何會選AK和ANSONBEAN孭重飛，而他對兩位的演出也讚口不絕，日前在謝票場中叫大家記住他的一番話：「我覺得AK係有潛質嘅，一定不止於此。」

邱禮濤導演自編、自導、自資的電影《我們不是什麼》近日正上映中，而且口碑非常好。（資料圖片）

眾主角除了老戲骨譚耀文外，資歷較淺的江𤒹生（AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）也表現亮眼。（資料圖片）

邱禮濤曾親解起用兩新星原因 自言現今已無票房保證

他在金成「叔叔的愛」訪談中，被問可有想過用「票房保證」做主角，他當時回答：「冇人保證到，而家有邊個華人演員，華人演員有邊個保證到？沒有一個。」而在《明報》訪問中，他亦透露Casting中最先接觸的是AK，十分順利，而對方亦有強烈意願，即使得知電影的尺度也表示沒有問題。至於ANSONBEAN，他是因為得知對方想暫別娛樂圈，已大致想像到他正在煩惱和掙扎什麼，於是找對方傾傾，結果ANSONBEAN也很想演。邱禮濤說：「我經常覺得，搵個『恨做』嘅，就唔使去求人。我唔介意演技，演技好唔好係睇你點拍。」

邱禮濤曾解釋為何起用兩位資歷較淺的藝人ANSONBEAN及AK拍戲，亦指兩位夠「恨做」。（資料圖片）

邱禮濤透露Casting中最先接觸的是AK，十分順利，而對方亦有強烈意願，即使得知電影的尺度也表示沒有問題。（劇照）

AK自爆公司反對仍堅持接拍 邱禮濤大讚有潛質看齊子華秋生鄭秀文

AK日前曾在《田木集作》專訪透露一開始公司是反對，覺得尺度太大，但他自己很喜歡劇本和角色，於是跟經理人說無論如何都要跟公司傾掂數，更表示：「我唔容許公司Say No！我好決絕、企得好硬，我一定要接！」而AK的堅持亦有回報，日前在謝票場上，邱禮濤大讚他：「我覺得AK係有潛質嘅，一定不止於此。你記住我2026年4月6號喺呢度講過！我對自己好有信心！當日個個反對我用黃秋生、當日個個反對我用黃子華、當日個個反對我用鄭秀文，你睇佢哋今時今日！我對我自己嘅眼光係有信心嘅。」

AK在《我們不是什麼》飾演「暉仔」。（劇照）

AK曾透露公司曾反對他參演這套戲，但他企硬，更向經理人表示：「我唔容許公司Say No！」（資料圖片）

日前在謝票場上，邱禮濤大讚他：「我覺得AK係有潛質嘅，一定不止於此。（IG@ lumxkis）