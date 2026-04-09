廚師發辦｜盧鎮業為演活廚師學揸刀　感情線周旋四女間：大飽艷福

黃浩然、鍾宏杰的電影《廚師發辦》昨晚（8日）舉行首映，導演繼《緣路山旮旯》後，今次就安排盧鎮業（小野）做男主角，敍述身為廚師的他周旋於四位女角梁雍婷、楊偲泳、彭秀慧及張紋嘉之間，發展出一連串愛情故事。鍾宏杰解釋電影概念：「廚師好識為對方發辦，但識唔識得為自己發辦呢？」

黃浩然、鍾宏杰的電影《廚師發辦》昨晚（8日）舉行首映。（陳順禎攝）

導演繼《緣路山旮旯》後，今次就安排盧鎮業（小野）做男主角，敍述身為廚師的他周旋於四位女角梁雍婷、楊偲泳、彭秀慧及張紋嘉之間，發展出一連串愛情故事。（陳順禎攝）

小野首嘗艷福無邊 周旋四女間拒透真命天女誰屬

小野、梁雍婷（Rachel）及楊偲泳（Renci）接受訪問，小野直言今次是第一次如此艷福無邊，直言：「非常開心！非常開心！」更被Renci叫他真心一點，他續說：「可以同晒四位女主角相遇，有情感嘅交流，亦都有純情嘅親熱，所以大飽艷福！幾餐飯都係唔同嘅topic，四個女角色唔同嘅背景，傾嘅嘢又唔同，然後面對四個人唔同嘅人生。」問到最後是否要從四位美女中選一位做女友，他則大賣關子叫大家入場，又透露：「一路睇劇本都好期待，究竟最尾嗰個係邊個，中間改過幾個版本，一路其實最尾係邊個都未知道，當然我哋拍嗰時就知。」

小野、梁雍婷（Rachel）及楊偲泳（Renci）接受訪問，小野直言今次是第一次如此艷福無邊，直言：「非常開心！非常開心！」更被Renci叫他真心一點，他續說：「可以同晒四位女主角相遇，有情感嘅交流，亦都有純情嘅親熱，所以大飽艷福！」（陳順禎攝）

彭秀慧（陳順禎攝）

張紋嘉（陳順禎攝）

為演活大廚從揸刀基本功學起 苦練中西日刀法

小野被問到本身是否廚藝高超，他說稱不上高，但自己偶然都有煮食，不過夠營養、放得入口他已可接受，但拍完這套戲後確實對煮食多了好奇心，想知道如何煮好吃一點，這一年多也有了些少進步。今次為了演活廚師一角，小野要由揸刀學起：「又去中菜館學揸菜刀、去西廚學西洋刀、跟omakase師傅學切魚生，用日本刀，三種手法好唔同，要注意嘅嘢都好唔同，淨係基本功已經好難忘。」

今次為了演活廚師一角，小野要由揸刀學起：「又去中菜館學揸菜刀、去西廚學西洋刀、跟omakase師傅學切魚生，用日本刀，三種手法好唔同，要注意嘅嘢都好唔同，淨係基本功已經好難忘。」（陳順禎攝）

楊偲泳梁雍婷呻食飯戲最難拍 美食當前極難忍口

Renci最難忘的是一場家中食飯戲，因劇組安排了一位廚藝了得的大廚來教小野煮飯，未開始時大家已忍不住偷吃，結果被制止，因此她覺得拍這套戲最難是忍口。Renci在訪問中說：「我哋好多場都有好多好好嘅嘢食，但係好多時因為未拍已經有人唔覺意……唔小心就將佢放咗入口度咬，進食，所以成日都要fill，有啲話唔夠拍，唔好食住，成日都要忍住，因為入面嘅菜式係好吸引。」而Rachel大嘆拍食飯戲真的很難：「美食當前要忍住，第二係連戲嘅問題，你會好在意呢嚿飯食到邊，或者嗰舊菜點算，所以食飯戲對我嚟講係幾大嘅挑戰。」

Rachel和Renci形容彼此是跨時空情敵，今日才首次同場。（陳順禎攝）

Renci最難忘的是一場家中食飯戲，因劇組安排了一位廚藝了得的大廚來教小野煮飯，未開始時大家已忍不住偷吃，結果被制止，因此她覺得拍這套戲最難是忍口。（陳順禎攝）

而Rachel大嘆拍食飯戲真的很難：「美食當前要忍住，第二係連戲嘅問題，你會好在意呢嚿飯食到邊，或者嗰舊菜點算。」（陳順禎攝）

同遊上海陪女友廖子妤慶生 小野學以致用炮製生日飯

日前是小野女友廖子妤（Fish）生日，二人去上海旅遊，小野表示之前忙於做宣傳及不同工作，難得可以休息幾日，心情開心。問到廚藝突飛猛進，有否為Fish炮製生日飯，他謙稱：「稱唔上突飛猛進，但係都會煮嘅。（問：其他演員話你十分都有九分，似模似樣。）望落去咋，都仲係初級，仲要學習。」最後，講到二人在上海可有趁機睇配音版《夜王》，看看普通話配音版的太子峰和Mimi是怎樣，他笑說：「都想㗎，好想睇吓其他人配自己係點，我最深刻印象係《年少日記》喺泰國上映，有個泰文版，嗰時睇Trailer覺得，正喎！」