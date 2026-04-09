廚師發辦│陳紀澄Tania首拍戲　仍心繫Lolly Talk：最大目標出團歌

Lolly Talk成員陳紀澄（Tania）昨日（8日）出席由黃浩然、鍾宏杰執導電影《廚師發辦》首映，她於戲中飾演楊偲泳（Renci）的下屬，亦是其首部參與的電影，故心情緊張，「呢個角色我記得佢係Top Sales，佢要有一啲啲擦Renci 鞋嘅，我記得嗰陣時，係上兩年嘅一個冬天嚟。嗰陣我去到都好凍，但係因為嗰幕，係要大家成隊Team喺度Chit-chat嘅環境，我記得我哋就係，無論係Roll機定唔係Roll機呢，都keep住chit-chat嘅狀態，咁就令到演嘅時候會更加自然啲，好似大家認識新朋友咁樣嘅一個感覺囉。」她指自己有想演戲班，覺得演戲是了解自己、了解別人，人與人之間相處的一個好方法，很開心可以客串電影，也很期待入場觀看成品。

黃浩然、鍾宏杰執導的電影《廚師發辦》昨晚（8日）舉行首映。（陳順禎攝）

Lolly Talk成員陳紀澄（Tania）（黃衣）首次拍戲，於《廚師發辦》中飾演楊偲泳下屬。（陳順禎攝）

自認傳統宅女拒玩交友App 留起螢幕初吻等男神宋江

Tania是Lolly Talk第一個拍戲的成員，她又透露去年年尾再拍了另一套都是黃浩然導演的電影《愛情相對論》，相信明年會推出，而該片亦是她首次有愛情線。被問到螢幕初吻是否仍在，她笑說：「嗯，完全仲喺度嘅狀態，係，等一個啱嘅時機，再畀大家睇。（問：邊個係你嘅目標男神？）嘩，男神呀？喺韓國喎！」她思考了半响，再笑謂：「宋江！宋江！係咪有啲心心眼呀？（問：咁可能要拍Netflix。）少少目標、少少目標，繼續學多啲嘢先！」講到電影男主角盧鎮業（小野）透過交友App認識不同女生再請食飯，Tania就表示自己冇玩過App，因為以前讀女校、思想傳統加上是宅女，因此都會覺得「唔好識人」。至於曾否被女同學追求，她以手勢示意：「我係……直嘅，哈哈。」

Tania是Lolly Talk第一個拍戲的成員，她又透露去年年尾再拍了另一套都是黃浩然導演的電影《愛情相對論》，相信明年會推出，而該片亦是她首次有愛情線。（陳順禎攝）

Tania的螢幕初吻尚在，被問到有哪位男神，她說：「宋江！」（陳順禎攝）

講到電影男主角盧鎮業（小野）透過交友App認識不同女生再請食飯，Tania就表示自己冇玩過App，因為以前讀女校、思想傳統加上是宅女，因此都會覺得「唔好識人」。至於曾否被女同學追求，她以手勢示意：「我係……直嘅，哈哈。」（陳順禎攝）

親解Lolly Talk合體進展 著粉絲密切期待推全新團歌

Lolly Talk 2月份出席活動時，宣布跟前公司已完約，將以獨立形式發展，但否認解散。講到Lolly Talk何時再合體，Tania說：「我自己都好期待，都好想我哋大家可以再合體。不過大家最近阿妹（黃敏蕎）又有舞台劇啦，大家都有唔同嘅Show，我自己好期待我哋再出歌，咁暫時就可能唔同平台見到我哋多啲。」早前Sinnie在樂隊晚安莉莉的活動上，漏口風叫大家「密切期待」，言語間似乎預告Lolly Talk或有新計劃，Tania回應：「咁就要密切期待喇！都要等我哋再Firm咗再同大家講，依家就逐個逐個見住我哋先。我見有啲『波板糖』（Lolly Talk粉絲名）同我講，可能星期一睇完阿妹、星期二去搵阿蛋（黃詠霖）、星期三又邊個邊個，今日就到我喇，所以頭先都有啲係早嚟到有見到，都好開心可以再見到佢哋。」

Tania今次一個出活動，她很期待再與Lolly Talk合體，但不諱言這段期間粉絲可能要先個別見她們。（陳順禎攝）

派定心丸粉碎解散傳聞 力證：Lolly Talk永遠都係我哋八個

在2月份的飲品品牌活動上，Lolly Talk久違踏上舞台，感觸得哭成淚人，有粉絲擔心她們是要告別，亦有人流傳因為之後礙於版權問題，她們不能再唱Lolly Talk的歌曲，Tania大派定心丸：「我哋嗰日我喊係……真係好耐冇見大家（粉絲），咁又唱返一啲屬於我哋嘅歌，然後大家又一齊合唱嘅嗰個力量，我覺得係好感動囉。所以我係因為見到大家，所以我喊。而版權嗰啲問題就……其實啲歌都係屬於我哋嘅，永遠Lolly Talk都係我哋八個人嘅，所以大家就唔好太擔心。」至於這段時間可曾有其他公司曾接觸Lolly Talk想簽她們，她說：「我哋不嬲都係繼續開放去傾好多唔同可能性嘅，不過喺傾嘅過程中都要自己準備下先囉，自己準備多啲先，我哋大家都準備緊。」Tania指自己很享受演戲，對挑戰舞台劇、電影或劇集也十分期待，但最重大的目標還是「出團歌」，呼籲大家期待一下。

在2月份的活動上，Lolly Talk久違踏上舞台，感觸得哭成淚人，有粉絲擔心她們是要告別，Tania大派定心丸：「我哋嗰日我喊係……真係好耐冇見大家（粉絲），咁又唱返一啲屬於我哋嘅歌，然後大家又一齊合唱嘅嗰個力量，我覺得係好感動囉。所以我係因為見到大家，所以我喊。」（Instagram：10.09.c）

Tania指自己很享受演戲，對挑戰舞台劇、電影或劇集也十分期待，但最重大的目標還是「出團歌」，呼籲大家期待一下。（陳順禎攝）

組限定170女團大騷逆天長腿 有意再合體拍Vlog傾少女心事

此外，Tania早前與Lolly Talk的阿妹、VIVA的Carina（李晞彤）及坂部佩莎組成限定的「170女團」，四人跳dance cover大騷長腿，深受網民喜愛，她笑說：「我今日著咗高嘅鞋，可能178（cm）喇！」她有意再跟她們合作拍片，就算是不跳舞而拍vlog都可以「我都覺得大家都好鍾意分享嘅，成班女仔一齊傾計咁，可以睇下之後再約時間，拍多啲嘢畀大家睇。」

Tania早前與Lolly Talk的阿妹、VIVA的Carina（李晞彤）及坂部佩莎組成限定的「170女團」，四人跳dance cover大騷長腿，深受網民喜愛，Tania認為也可一起再拍Vlog。（Instagram：taniackc）