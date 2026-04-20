金像獎｜章子怡憑《醬園弄》毀容式演出　洗掉「國際章」高冷標籤

《第四十四屆香港電影金像獎》於昨日（19/4）舉行，最佳女主角方面有現年47歲，第五度入圍的章子怡，憑陳可辛指導的《醬園弄》衝擊影后殊榮，雖然最後敗予廖子妤的《像我這樣的愛情》，但戲中的演出大獲好。

《醬園弄》洗掉「國際章」高冷標籤

在《醬園弄》中，章子怡徹底搣甩過往「國際章」的高冷標籤。她飾演的詹周氏，是一個在民國動盪歲月中被家暴、被絕望逼入死角的底層婦女。為了貼近角色，章子怡不惜捨棄靚樣「毀容式」扮醜。戲中一場長達7分鐘的獨白長鏡頭，被影評人譽為「教科書級別的演出」，她用顫抖的嘴角與枯槁的雙手，演活了一個無名女性如何從黑暗的弄堂裡，掙扎著走向自我救贖，演技多了一份歲月沉澱後的厚重。

《醬園弄》，由雙料金像最佳導演陳可辛執導，影后章子怡、楊冪、趙麗穎、雷佳音及大鵬等主演。（電影海報）

章子怡於《醬園弄》飾演殺夫凶手詹周氏，一改高雅華貴面貌、收起作為國際華語巨星的霸氣。（影片截圖）

章子怡飾演的詹周氏眼神凶狠、目眦盡裂，加上額角傷痕累累，令觀眾訝異相貌改變之大、幾乎難以辨認出！（《醬園弄》電影劇照）

19歲捧起百花獎影后

舞蹈學院出身的章子怡，在大學二年級的時候接到導演張藝謀的電話，雖然曾與導演有廣告試鏡的一面之緣，但未曾想過會成為「謀女郎」。1999年只有19歲的章子怡憑張藝謀的《我的父親母親》起百花獎影后，當時她為了演繹農村姑娘，特別到鄉下待了兩個多月，每天練習跑步與農村活，努力沒有白費，出色的演技讓她一夕成名。

《我的父親母親》讓章子怡成為百花獎最佳女主角。（《我的父親母親》劇照）

憑《臥虎藏龍》衝出國際

其後在《臥虎藏龍》飾演「玉嬌龍」一角紅遍全球，更在奧斯卡、金馬獎和金像獎等主流大獎中多獲得「最佳女主角」及「最佳女配角」的提名，並進軍荷里活成為「國際章」。之後章子怡主演的電影，包括《英雄》、《藝伎回憶錄》、《十面埋伏》等套套經典，能成為華語電影五大獎「大滿貫」影后，章子怡憑近乎執念的責任感及努力，從不怕吃苦，才能一步一步踏上國際舞台的亞洲女性。