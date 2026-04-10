夜王｜Renci阿Dee蒜蓉白菜吻解封　芯駖：導演版開場以為入錯戲院

賀歲片《夜王》早前攻破1億票房，截至前日（8日）為止票房為$107,349,420，昨晚（9日）導演吳煒倫與「歡哥」黃子華、「V姐」鄭秀文、廖子妤、盧鎮業、何啟華（Dee）、楊偲泳（Renci）、譚旻萱（Mandy）、李芯駖、林熙彤去尖東派魚蛋，並正式宣布將有162分鐘的導演版（Director’s cut），更多吸睛場面即將出土，以及從未曝光的神秘嘉賓！

導演吳煒倫率領黃子華、鄭秀文、廖子妤、盧鎮業、何啟華、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤去尖東派魚蛋。（葉志明攝）

《夜王》團隊正式宣布將有162分鐘的導演版（Director’s cut），更多吸睛場面即將出土。（葉志明攝）

Mandy、Renci、芯駖齊齊派魚蛋！（葉志明攝）

阿Dee讚子華神找數真漢子 豪言兩億票房聯絡NASA登月

譚旻萱（Mandy）、楊偲泳（Renci）、何啟華（Dee）、李芯駖齊齊受訪，講到早前子華神開玩笑派魚蛋，結果真的成真，阿Dee說：「因為係子華發起，大佬真係找數真漢子，我哋要畀啲掌聲，找數真漢子，子華好嘢！」Renci表示：「以後唔可以亂講嘢，原來真係認真，而家開始諗啲實際啲嘅想法，唔敢亂咁開空頭支票。」不過講到有2億票房會如何慶祝，Dee就許下更大承諾：「應該要搞火箭升空，最近NASA都射咗上去月球兜個圈，我哋可能同NASA聯絡下合作，但係可能未搵到佢電話Number。」

譚旻萱（Mandy）、楊偲泳（Renci）、何啟華（Dee）、李芯駖齊齊受訪，阿Dee大讚子華神是找數真漢子，又揚言2億票房會聯絡NASA搞火箭升空。

今日要派魚蛋，阿Dee還自備了豉油，相當搞笑，他說是fans送的禮物！

三級版解封親熱戲 Renci倡設「蒜蓉白菜」謝票場

4月16日上映的導演版為三級版，令外界揣測觀眾期待已久，Renci的性感場口，以及與阿Dee的親熱戲終於可以解封，Renci說：「真係唔知，今次睇咗好多人嘅意見，大家都好想睇多啲關於一班公關小姐嘅故事，所以導演應該精挑細選咗，介紹返我哋咁多個公關小姐係點樣成長，有咩困難。」阿Dee亦玄妙說：「冇嘅嘢就會有，有嘅嘢都有機會keep住有。」過往Renci曾投訴阿Dee在二人拍激吻戲前食蒜蓉白菜，問到「蒜蓉白菜之吻」是否都會出現在大銀幕，Renci笑說：「我諗嗰盒菜會出現，嗰盒菜會有close up。」Dee：「依家可能AI技術，加啲AI嘢，一路蒜蓉白菜緊，就有啲蒜蓉白菜飛出嚟。」之後四位愈講愈遠，指可能會變「4D」電影，全場瀰漫蒜蓉白菜味，阿Dee：「一到嗰幕就打開呀嘛？其實我覺得可以部署吓。」Renci再建議可以整一場「蒜蓉白菜謝票場」。

問到Renci的性感場口以及與阿Dee的親熱戲終於可以解封，Renci說：「真係唔知，今次睇咗好多人嘅意見，大家都好想睇多啲關於一班公關小姐嘅故事，所以導演應該精挑細選咗，介紹返我哋咁多個公關小姐係點樣成長，有咩困難。」阿Dee亦玄妙說：「冇嘅嘢就會有，有嘅嘢都有機會keep住有。」

過往Renci曾投訴阿Dee在二人拍激吻戲前食蒜蓉白菜，講到「蒜蓉白菜之吻」終於上大銀幕，二人笑言可以搞一場「蒜蓉白菜謝票場」。

芯駖率先補配音劇透驚喜 預告全新開場會以為入錯戲院

其後阿Dee認真表示，加場版其實有很多演員演出，包括他飾演的Ace、煲煲（Renci飾）、Chiling（Mandy飾）和水晶（芯駖飾），大家的角色都會更立體，他也怕觀眾睇完他的戲份後，他會被打。芯駖就劇透：「我已經率先底咗少少，因為我要去配音。（阿Dee：咁佢一定有加戲！我哋都冇配音，得佢有！）唔係呀，因為我哋桑拿嗰場有啲水聲，有啲嘈，所以要重新配過嗰段，但係導演話大家嘅戲都會出返晒嚟，但係我覺得最精彩都係個Opening，我偷睇咗，睇完之後我覺得……導演果然好犀利，咁都俾佢諗到！」阿Dee和芯駖皆指出，今次的開場會令觀眾以為入錯戲院，在睇另一套戲。

芯駖率先劇透自己的桑拿場口會重新配音，又大爆：「我覺得最精彩都係個Opening，我偷睇咗，睇完之後我覺得……導演果然好犀利，咁都俾佢諗到！」指觀眾可能會以為入錯戲院。

Mandy還原爆粗戲份 承諾謝票送「粗口祝福」：唔可以嬲我

Mandy就說：「我知道啲粗口返晒落去，因為導演有同我講呢句，佢話你某某嗶嗶嗶嗶同埋嗶嗶嗶嗶，我剪返晒落去喇，我話『咦？咁多謝？好喎！』啲粗口會入返晒去。（問：唔使補配音？）因為好似好Firm！好收得（音）！」Mandy就戲稱自己平時不講粗口，一講都想嘔，會打冷震，Renci笑著附和：「佢演得好好，佢本人唔講㗎，練習咗好耐，問我哋點樣發音，佢平時一句都唔講！」當問到謝票福利可否是被Mandy用粗口「祝福」，她爽快表示：「即刻贈！你嗌到，即贈！但係你唔可以嬲我！我有呢個權利喺度，想被祝福可以祝福，我今晚返去train返，我唔記得晒喇，今晚要返去再睇返，睇吓大家想要咩version，唔同感覺都有。」她之後更建議芯駖可以圍住浴巾去謝票當福利，芯駖聽罷即大笑，說自己可以一字膊，更叫Dee哥都要一起圍浴巾。

Mandy預告自己的爆粗場口都會出現，當問到謝票福利可否是被Mandy用粗口「祝福」，她爽快表示：「即刻贈！你嗌到，即贈！但係你唔可以嬲我！我有呢個權利喺度，想被祝福可以祝福，我今晚返去train返。」

ERROR缺席《CHILL CLUB》記招 阿Dee：好似幾正常

最後，《CHILL CLUB 推介榜年度推介25/26》記者會將於明日（11日）舉行，但出席名單上未見ERROR，阿Dee就回應：「我哋《CHILL CLUB》係一個好公道嘅音樂節目，唔係話自己人就一定擺上去，我哋宣揚緊世界各地嘅音樂同埋唔同種類都會支持！今次我哋ERROR冇出現，好似都幾正常，我哋都未有啲新音樂俾大家聽，所以都冇辦法。」不過ERROR隊友肥仔（梁業）和193（郭嘉駿）其實都有出歌，阿Dee得悉他們皆未有出現在記招名單，笑說：「冇？咁肥仔唔夠努力囉，我會鼓勵我隊長再畀心機！努力呢啲無止境，你冇得話人哋努力，你話佢好努力，即係話緊你唔夠努力囉，叫你要放棄，所以要繼續努力囉。」他又指相信自己要入樂壇只能靠V姐，到時出《星秀傳說》1.0、2.0、3.0等版本，會練定黐脷筋版本的Rap。

《CHILL CLUB 推介榜年度推介25/26》記者會出席名單上未見ERROR，阿Dee就回應：「我哋《CHILL CLUB》係一個好公道嘅音樂節目，唔係話自己人就一定擺上去，我哋宣揚緊世界各地嘅音樂同埋唔同種類都會支持！今次我哋ERROR冇出現，好似都幾正常，我哋都未有啲新音樂俾大家聽，所以都冇辦法。」