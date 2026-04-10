《夜王》導演版30分鐘三級被刪片段曝光　仲有新角色重見天日

吳煒倫執導的億萬賀歲片《夜王》，徇眾要求下導演版（Director’s Cut）終告曝光！黃子華、鄭秀文和導演昨日率一眾演員廖子妤、盧鎮業、何啟󠄁華、楊偲泳、譚旻萱，李芯駖、林熙彤等在東日地頭尖東，齊人食魚蛋兌現票房過億，請大家食魚蛋之約，並同時公布電影尺度3級的導演版將會4月16號正式上映，而4月10號晚上6:00將會公開預售。

吳煒倫執導的億萬賀歲片《夜王》，徇眾要求下導演版（Director’s Cut）終告曝光。(《夜王》劇照）

《夜王》由黃子華、鄭秀文、廖子妤、盧鎮業、何啟󠄁華、楊偲泳、譚旻萱，李芯駖、林熙彤一眾演員出演。(《夜王》劇照)

黃子華、鄭秀文和導演昨日率一眾演員廖子妤、盧鎮業、何啟󠄁華、楊偲泳、譚旻萱，李芯駖、林熙彤等在東日地頭尖東，齊人食魚蛋兌現票房過億，請大家食魚蛋之約。(《夜王》劇照)

電影尺度3級的導演版將會4月16號正式上映。(《夜王》劇照)

盧慧敏（Amy Lo）驚喜登場導演版 飾演太子峰妹妹Ella

《夜王》由年初一正式上映至今快將兩個月，票房截止昨日（4月8日）為$107,349,420 ，觀眾意猶未盡，期待有三級加長版出現，而導演在大家的熱切期待下，終於完成了一個長達 162分鐘的導演版，當中加推30分鐘從未曝光吸睛片段，讓觀眾對故事展看得更加透徹，包括東日EJ Girls幾位主將煲煲（楊偲泳）、ChiLing（譚旻萱）、水晶（李芯駖）的身世、經歷，被刪的情慾戲份重見天日。此外，近期在ComplexCon驚艷演出，被網民封香港之光的盧慧敏（Amy Lo）亦告首度登場，戲中飾演太子峰的妹妹Ella，她的出現，將會掌控東日夜總會的命運。

Amy Lo盧慧敏在《夜王》飾演太子峰的妹妹Ella，其戲份亦會重見天日。（資料相片）

《夜王》票房暫為$107,349,420。(《夜王》劇照)

導演在大家的熱切期待下，終於完成了一個長達 162分鐘的導演版，當中加推30分鐘從未曝光吸睛片段。(《夜王》劇照)

對於導演版（Director’s Cut) 面世，是否可以給觀眾和演員一個更全面的故事內容及交待？導演說：「農曆新年公映的《夜王》『賀歲版』，剪走了大約三十分鐘左右的劇情，都是一些比較『掯』的劇情；不止是性感戲，更多的是幾位東日小姐們背後的故事。當日若然放在賀歲版，新年流流，未免過於悲情，不太適合。現在的『導演版』，把這些東日風光背後的陰暗面放回來，很有點『暗黑版格林童話』的味道，其實亦比較貼近真實夜場的風貌，也是寫《夜王》劇本時，我們最想呈現給觀眾看的全面。」

《夜王》導演版面世。(《夜王》劇照)

《夜王》導演版可以給觀眾和演員一個更全面的故事內容。(《夜王》劇照)

「導演版」加回的很多場戲，包括Coco、煲煲、ChiLing、水晶、BB、Ace，甚至歡哥、V姐，每個角色都有更圓滿的描寫，不論對觀眾或演員，都有一個完美的交代。新加場口有長有短，但都可以令觀眾看到角色更有血肉的一面；當中Amy Lo首度出現，在劇情上起了一個「大反轉」。對喜愛《夜王》的觀眾來說，一定滿足感MAX。在此特別提醒觀眾一句，看「導演版」時，絕對絕對不要遲入場。

「導演版」加回的很多場戲。(《夜王》劇照)

對喜愛《夜王》的觀眾來說，一定滿足感MAX。(《夜王》劇照)

「導演版」將會是三級版本，因為有些粗口對白在「賀歲版」剪走了（雖然已經很多…），現在都放回去。至於性感戲份，我們拍的本來就不是色情片，現在有的都是劇情、角色需要，令《夜王》的整體感覺更貼近尖東的夜生活。」

「導演版」將會是三級版本。(《夜王》劇照)

「導演版」將會是三級版本。(《夜王》劇照)

吳導透露「導演版」用了大約一個月去剪輯。這版本得以誕生，感謝觀眾們的支持，江老闆與監製Ivy首肯。他感恩的說：「作為導演，有『導演版』出現實在是心願達成。在此再次感激各方支持，希望愛《夜王》的觀眾，更愛這個版本。」

吳導透露「導演版」用了大約一個月去剪輯。(《夜王》劇照)

《夜王》「導演版」有好多鏡頭好精彩。(《夜王》劇照)

《夜王》「導演版」有好多之前冇出現過嘅鏡頭。(《夜王》劇照)

《夜王》「導演版」。(《夜王》劇照)

《夜王》「導演版」4月16日正式播出。(《夜王》劇照)

《夜王》「導演版」有咩新畫面睇呢？(電影公司提供)