黃子華聞說有人買低票房舊作重映　被問再搞鬚根Show機會冇Say no

賀歲片《夜王》早前攻破1億票房，昨晚（9日）導演吳煒倫與「歡哥」黃子華、「V姐」鄭秀文、廖子妤、盧鎮業、何啟華（Dee）、楊偲泳（Renci）、譚旻萱（Mandy）、李芯駖、林熙彤去尖東派魚蛋。《夜王》已是黃子華第三套破億票房的電影，他受訪期間被問到日後揀劇本會否更難，表示：「其實我一路揀劇本，都冇乜特別嘅諗法，就係我覺得好睇，我睇劇本嘅時候當自己睇緊套戲咁，幾好睇喎，咁不如……有份做就最好啦，咁樣樣。我覺得好睇咪做，唔係好多諗法，冇得諗㗎個票房，可以夢想。我覺得香港票房個低谷，個floor，我試過，但係喺頂，（記者：你都試過！）No！係未有呀我覺得，我哋香港人應該懷住咁嘅信心，我哋香港嘅票房可以更加高，大家一齊努力！」

夜王｜18+導演版上映意味Renci性感鏡頭解封？吳煒倫：唔淨止佢哋

賀歲片《夜王》早前攻破1億票房，導演吳煒倫率領黃子華、鄭秀文、廖子妤、盧鎮業、何啟華、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤去尖東派魚蛋。（葉志明攝）

觀哥V姐請食魚蛋！（葉志明攝）

黃子華表示：「香港票房個低谷，個floor，我試過，但係喺頂……（記者：你都試過！）No！係未有呀我覺得，我哋香港人應該懷住咁嘅信心，我哋香港嘅票房可以更加高，大家一齊努力！」（葉志明攝）

《一蚊雞保鑣》傳重映 子華親證聽聞有人買舊作重映

子華過往都曾自嘲昔日是「票房毒藥」，但其實他有一些低票房電影，如：《一蚊雞保鑣》，是不少人心中的神作。問到會否考慮重映這些「低收」作品，子華透露：「好坦白講，我聽到消息有人買咗嚟到做㗎。（問：會公映？）我聽到呢個消息，唔知有幾多成真，但係有聽講過咁嘅消息。」至於今年稍後時間會否再拍新戲，子華就指暫不能透露：「又未講得住，而家主要等緊慶功，我哋《夜王》仲未慶功，我等緊呢樣嘢已經係一個里程碑。我最期待都係無非好似上次咁，大家飲到咁上下，『喂，嚟緊又拍咩呢？』諗到多啲新嘢，上次有《夜王》都係咁樣，大家飲多兩杯亂噏而開始，希望嚟緊V姐喺度一齊亂噏吓。」

子華過往都曾自嘲昔日是「票房毒藥」，但其實他有一些低票房電影，如：《一蚊雞保鑣》，是不少人心中的神作。（網上圖片）

問到會否考慮重映這些「低收」作品，子華透露：「好坦白講，我聽到消息有人買咗嚟到做㗎。（問：會公映？）我聽到呢個消息，唔知有幾多成真，但係有聽講過咁嘅消息。」（葉志明攝）

子華指當日就是在《毒舌大狀》慶功飲多兩杯撞出《夜王》這條橋，因此很期待《夜王》慶功又會與鄭秀文、吳煒倫撞出什麼火花。（葉志明攝）

三大笑匠食飯惹回憶殺 子華親回重組《鬚根Show》可能

此外，日前子華跟兩位好友吳鎮宇、張達明聚頭，令網民勾起《鬚根Show》系列的集體回憶，期待三人再合體。子華笑言：「我都嚇一跳！幾個傻佬食餐飯咋嘛，點解咁多報道？咁鬚根Show呢大家都係……」之後就唱起神曲《做個文明中國人》的「長江～黃河……」再續說：「哈哈，係幾好笑，希望大家健康啲先再講呢個題目，我哋食多幾餐飯諗諗佢！」

日前子華跟兩位好友吳鎮宇、張達明聚頭，令網民勾起《鬚根Show》系列的集體回憶。（微博：吳費曼）

網民立即又Loop神曲《做個文明中國人》。（影片截圖）