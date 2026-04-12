我們不是什麼｜改編情人節公車爆炸案　同性戀人受盡壓逼同歸於盡

電影《我們不是什麼》，由邱禮濤編導，江𤒹生（Anson Kong）與陳毅燊（Ansonbean），講述二人在情人節設置巴士炸彈，電影以查案形式，將二人的犯案動機一一搜出，是一對多年來受盡各方欺壓的戀人。據邱禮濤解說，該故事的創作框架啟發自 1998 年，發生在武漢的「情人節公車爆炸案」，案件當年引起全國轟動。

電影《我們不是什麼》，由邱禮濤編導，江𤒹生（Anson Kong）與陳毅燊（Ansonbean），講述二人在情人節設置巴士炸彈。（《我們不是什麼》劇照）

長江大橋發生巨響 16人死22人傷

於1998年2月14日，一個情人節上午10時，一輛行駛在武漢長江大橋漢陽橋頭附近的1號無軌電車，突然發生猛烈爆炸，爆炸威力巨大，整輛巴士瞬間被炸成殘骸，僅剩扭曲的支架，而路經的橋面更被炸出深坑。由於當時正值春節過後，有途人誤以為是煙火爆炸。案件一共造成 16人死亡、22人受傷，現場血肉橫飛，有死者被炸出車外，有人被困現場活活燒死，埸面恐怖。

1998年，武漢長江大橋發生公車爆炸案，做成16死22人傷。 （網上圖片）

電影《我們不是什麼》，由邱禮濤編導，江𤒹生（Anson Kong）與陳毅燊（Ansonbean），講述二人在情人節設置巴士炸彈。（《我們不是什麼》預告截圖）

現時武漢長江大橋模樣。（Getty Images）

由於案件明顯非一般爆炸意外，當年武漢公安部派出人稱「刑偵八虎」的偵查小組到場，與痕跡物證專家、痕跡鑒定專家以及爆炸分析專家等，進行地氈式搜查，結果收集了 200多袋殘肢與碎片，最終拼湊出16具遺體。調查更發現，爆炸中心正正位於巴士左側倒數第二排，而座位上兩位被編上10及11號的死者，更懷疑就是引爆炸彈的兇手，二人使用了約10公斤的硝銨炸藥。

譚耀文飾演鑑證專家，事後在巴士上搜證。（《我們不是什麼》劇照）

譚耀文飾演鑑證專家，事後在巴士上搜證。（《我們不是什麼》預告截圖）

被父母逼婚入贅 婚前雙雙出軌成導火線

警方最終鎖定兩名兇手，分別是來自江西的曹軍與鄒昌力。兩人是一對同性戀人，因感情關係在當時社會受盡不公對待，長期飽受歧視與經濟壓力。其中曹軍家境清貧，多年在外打工賺錢，性格孤僻，由於收入低微，生活窘迫，萌起輕生念頭。事後更發現他曾經寫下一句︰「有一天我會在美麗的地方，結束我並不美麗的人生。」而這一句亦有在戲中出現。

至於鄒昌力，同樣因經濟壓力，被父母安排入贅女家，但婚前已不見得愉快，不時夜歸不願回家，更曾向未婚妻表示如有不想活的念頭，會拉着很好多人一起死。甚至提到會上火車或汽車上炸！這跟電影中，在劏房門後寫上︰「當雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的」有類近的意思。

「有一天我會在美麗的地方，結束我並不美麗的人生。」是原型案件中，原兇的一句話。（《我們不是什麼》預告截圖）

戲中都是受盡壓逼的同性戀人。（《我們不是什麼》劇照）

基層工人暉仔（江𤒹生飾）與畫家Ike（陳毅燊飾），二人在社會受盡欺壓。（《我們不是什麼》劇照）

「當雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的」

雖然女方也不想勉強行下去，但鄒的父母不願放棄。後來鄒昌力與曹軍相遇，並火速戀上，二人又在外面租旅館住，員工都知道二人屬戀人關係。同一時間，其未婚妻也跟另一男人出軌，鄒父母我悉後跟兒子多次爭吵，更將事件怪責於兒子，連老婆都管不好，沒本事。促使鄒決定不再留戀人世，要決定以極端殘忍的自殺式襲擊結束生命，在情人節當日攜帶炸藥上車，要全車無辜者一同「殉情」。