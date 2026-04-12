王淨鍾情香港每年必來遊玩　3年前超市裝爆紅︰想到超市取景

《香港國際電影節》五十周年，邀請到王淨擔任「敢想未來」亞洲大使。香港這地方，對王淨來說一點都不陌生，可說是有種親切。「我去年的生日也是在香港迪士尼樂園過啊。」而香港電影，更是讓她孕育出演戲興趣的入門，張曼玉亦是她最愛的香港演員。



王淨擔任《香港國際電影節》「敢想未來」亞洲大使。（許育民 攝）

王淨擔任《香港國際電影節》「敢想未來」亞洲大使。（許育民 攝）

今次獲邀擔任香港國際電影節的「敢想未來」大使，王淨非常樂意，因為香港這地方對她就是有種特別的情感。「我很喜歡香港這地方，在不包含工作的話，每年都會來一到兩次，遊玩食點心，我去年生日也是在香港迪士尼過。我很喜歡香港的文化，還有人與人相處的關係，也因為早年在海外留學認識很多香港人，覺得這裡是很多文化的集合地，亦有自己的韻味。」

王淨自己都會不時來港遊玩，大家好有機會在街上見到她。（王淨IＧ圖片）

王淨自己都會不時來港遊玩，大家好有機會在街上見到她。（許育民 攝）

《甜蜜蜜》是王淨最愛的一部電影，戲情感亦隨年月增長有不同理解。（《甜蜜蜜》劇照）

回想過去︰想有一段轟轟烈烈的愛情

在「敢想未來」前，先「回想過去」，當中正有著王淨對香港電影的情感，自小我看港片長大，最愛的演員是張曼玉。「有些電影我會不時翻看，其中一部就是《甜蜜蜜》。我喜歡愛情電影，小時候看得不太懂，覺得這份感情很複雜，不就是一個人愛一個人就好嗎？慢慢長大後，開始知道戲中所說的，其實行得非常前，也把感情這件事情，刻畫得很深刻。」王淨還為了張曼玉，在網上買了一張《花樣年華》海報，記者問到貴嗎？「很貴耶！」王淨說。

《花樣年華》的張曼玉，是其全盛時期。（《花樣年華》電影劇照）

愛看愛情電影，自己的愛情觀可有受影響？王淨︰「以前喜歡戲劇化的愛情，吵架就是要大吵的！愛的時候要很認真，要很轟轟烈烈！慢慢發現自己人生中最戲劇的時刻，已留給工作，現在追求平和，平靜、平凡一點的感情便好。」

王淨過去對愛情的看法，會追求轟轟烈烈！慢慢發現自己人生中最戲劇的時刻。（許育民 攝）

敢想末來︰若做導演便在City Super取景吧！

當下的王淨是炙手可熱的女演員，但她亦一直在突破自己，3年前便拍過一條短片，當過導演，那次過程愉快嗎？會想再做長片導演？「是由痛苦變成快樂。這是人生的第一次，當下拍攝時非常焦慮，但到完成時又非常高興。我是因為寫小說，才開始接觸創作這回事，無論是寫作、演戲還是拍短影片，都是創作的一部分，所以我都不排除會再創作的可能。如果有一天可以將自己的文字變成影像，這個創作會更好，但是要給我多一點時間寫出來。」

3年前，王淨在旺角街頭拍的「超市裝」，令人讚嘆隨隨便便拍已很美。（王淨＠IG圖片）

3年前，王淨在旺角街頭拍的「超市裝」，令人讚嘆隨隨便便拍已很美。（王淨＠IG圖片）

如果再做導演，作品要在香港取景，會否選擇在3年前，憑一張「超市裝」引起熱議的旺角街頭？「這次是蠻意外的，那套衫是在台灣定裝好的衣服，隨後我同事到超市買東西，回來之後便發現︰『你看，跟你的衣服很像！』那刻就把它當作造型的一部分吧！如果要在香港選擇一個地方拍攝，就在City Super吧！」