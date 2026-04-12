給十九歲的我｜發行商高先宣布不參展：深表遺憾，保留法律權利

由英華女學校出品、張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》2022年因未取得主角同意等倫理爭議引發軒然大波，但近日因為電影擬赴意大利《第28屆烏甸尼遠東電影節》作「特別放映」而再爆風波。發行商高先電影（Golden Scene）今日（12日）宣布，鑒於事件最近的發展，決定不會安排《給十九歲的我》參展。高先電影在聲明中表示對此深感遺憾，並強調會保留一切法律權利，以維護公司聲譽及權益。

導演張婉婷拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，起初反應熱烈大獲好評，後在爭議聲中暫停上映。（《給十九歲的我》電影海報）

主角阿佘阿聆重申反對公映 斥團隊漠視個人意願

這套2022年曾引發極大倫理爭議的紀錄片，當年因未獲部分主角同意上映僅4日便宣告煞停。事隔多年，電影擬赴海外參展，惟片中兩名主要參與拍攝的女學生「阿聆」及「阿佘」早前向傳媒重申，絕對不同意電影以任何形式放映。阿佘明言曾明確向校方反對參展，卻是看新聞才得知入圍消息，對製作團隊極度失望；而阿聆好友亦發長文控訴，怒轟導演張婉婷利用剪接權，將同學私密生活強行塞入預設劇本中。隨著爭議愈演愈烈，作為版權持有者的英華女學校隨後於校網發表強硬聲明，強調必須尊重所有紀錄片參與者的意願，重申「未得主要參與拍攝者一致同意之前，本校並不會同意以任何形式放映紀錄片」，並極力澄清校方從未授權電影在該電影節進行放映。

另一位主角阿佘，向《Wave. 流行文化誌》表示自己1月時已明確向校方表明，不同意電影參加意大利烏甸尼舉行遠東電影節，現感到嬲及無奈，因自己的意願沒有被放在眼內。（電影預告）

英華女學校隨後於校網發表強硬聲明，強調必須尊重所有紀錄片參與者的意願，重申「未得主要參與拍攝者一致同意之前，本校並不會同意以任何形式放映紀錄片」，並極力澄清校方從未授權電影在該電影節進行放映。

張婉婷反擊轟校方講大話 嘆十年心血淪為「禁片」

不過，發行商及張婉婷製作團隊卻對校方的說法極度不滿，雙方各執一詞爆出「羅生門」。高先早前駁斥校方，指今年2月曾與正副校長開會徵詢意見，當時校長並無反對，更著高先安排參展預算。張婉婷團隊更發公開信力斥校方「講大話」，指校長曾透露除阿聆未回覆外，其餘學生（包括阿佘）均表示同意，並指阿佘早於2022年已第二度簽署同意書。團隊重申拍攝問心無愧，絕無以威迫手段進行，坦言希望電影刪剪相關片段後終有一天能重見天日，不讓數百人的十年心血最後變成了「禁片」。然而鑒於事情發展，高先電影今日（12日）正式宣布電影將不會參展。